Утром 9 декабря судно «Донбасс» ВМС Украины вышло с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива без положенных в таком случае заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом. Позднее судно, не реагируя на требования российских пограничников, приблизилось к Керченскому проливу на 18 миль, а еще позже — легло на обратный курс. Об инциденте сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Морячок

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Инцидент с украинским судном обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание», «Запрещенная Украина», «Наглый» и Klymenko Time. Многие в связи с инцидентом вспомнили о провокации в Керченском проливе, произошедшей в ноябре 2018 года.

«Летучий голландец», — смеется Влад В.

«Что и стоило предполагать… [Зеленский] просто дешёвый провокатор и сявка (опустившийся, безвольный человек, ничто — О. П.)», — написал «Kіевлянинъ».

«Царь-батюшка велит, видать, обратно плыть!» — смеется один из комментирующих.

«Это что, ещё одна попытка тарана 2018, но что-то не получилось?» — задался вопросом Roman, напоминая об инциденте в Керченском проливе при президенте Петре Порошенко.

«Поиграл и хватит, дед сказал домой», — иронизирует Евгения.

«Освобождения» Кубани не вышло», — пошутил «Kіевлянинъ».

«Шось таке (что-то такое — О. П.) уже было в 2018 году», — пишет Yahooshkiii.

«А так хотелось войны…» — отреагировал «Механик».

«Видимо, не захотели на причал к ФСБ», — добавил Alex A.

«Ржавое корыто незалежности», — отметил Игорь.

(сс) George Chernilevsky Судно «Донбасс» ВМС Украины

«Ждал, может, кто-нибудь нападёт наконец-то», — добавила Adala.

«Руль заклинило. Развернуться не смог», — пошутил Василич.

«Напугал и уехал!» — смеется один из комментирующих.

«Этиловый Петя (речь о Порошенко — О. П.) подставил как-то так моряков, теперь клоун такой же фигней решил заняться. В общем, тупой еще тупее тупого», — иронизирует SD.

«Моряки ученые пошли. Мало кому хочется на годик зачалиться в застенках КГБ», — пишет Sergey K.

«Однозначно! Провокация! Ждали, что к ним применят силу!» — написала Надежда В.

«Не прокатило», — смеется Dimka.

«Дурака включают. Ну, как обычно», — добавил Виктор.

«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — шутит napo1eon.

«Цирк уехал», — пишет L. Maks.

«Какой президент, такой и корабль… Клоунов», — добавила Елена.

«На надувном флоте сильно не повыделываешься», — иронизирует Юлия.

«А чё, «Кубань освобождать» уже передумали? А шо так? Иль памперсы закончились?» — смеется Алексей.

«Хотели отдать Донбасс таким образом?» — спросил Alex.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Судя по названию укросудна, в офисе зельценфюрера опять что-то креативили…» — добавил «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».

«Так они его выкатили спецом во время телефонного разговора деда с внучкой?..» — поинтересовался Иван.

«Это так по-порошенковски!» — написал Игорь П.

«У сценаристов «квартала» (студия «95 квартал» — О. П.) кризис новых идей», — с сарказмом подытожил Viktor K.

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