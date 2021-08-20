Катастрофа пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке
Причиной крушения Ан-26 на Камчатке стала самоуверенность пилота
Командир экипажа Ан-26 не принял рекомендации диспетчера и хотел посадить самолёт по-своему. Это стало причиной столкновения воздушного судна со скалой. Диалог пилота с диспетчером представлен в промежуточном отчёте межгосударственного авиационного комитета, сообщает корреспондент REGNUM 20 августа...
20 августа 2021
МАК опубликовал промежуточный отчёт о крушении Ан-26 на Камчатке
Промежуточный отчёт по результатам расследования крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке 6 июля 2021 г. опубликован 19 августа Межгосударственным авиационным комитетом. Как отмечают в МАК, расследование, проведённое в рамках этого отчёта, не предполагает установления доли чьей-либо вины...
19 августа 2021
Родственники погибших при крушении самолёта на Камчатке получили выплаты
Компенсации от государства получили родные тех, кто погиб 6 июля в авиакатастрофе под посёлком Палана Камчатского края. Людям перечислено по 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе правительства региона. Читайте также: На Камчатке нашли фрагменты тел всех...
17 августа 2021
Родственники погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке получат выплаты
Семьи погибших в авиакатастрофе Ми-8 на Камчатке получат страховые выплаты. Они положены и выжившим при крушении вертолёта. Также выплаты пообещала авиакомпания «Витязь Аэро», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 августа в краевом правительстве. Читайте также: Катастрофа Ми-8 не отразилась на...
13 августа 2021
На Камчатке завершили поисковую операцию на месте крушения самолета Ан-26
Поисковая операция в районе крушения пассажирского самолета Ан-26 в Камчатском крае завершена. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе МЧС РФ. «На Камчатке завершена поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС. Также в ведомстве...
10 августа 2021
Уклонился от курса на 5 км — подробности авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке
Появились первые данные расшифровки бортового самописца Ан-26, который разбился 6 июля под Паланой с 22 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. Читайте также: Тела погибших в авиакатастрофе Ан-26 отдадут родственникам после экспертизы Как пишет Рен ТВ, самолёт при заходе на посадку...
16 июля 2021
Тела погибших в авиакатастрофе Ан-26 отдадут родственникам после экспертизы
Родственники смогут забрать тела погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Паланой только после проведения генетической экспертизы и установления личностей. При этом Минздрав РФ обратился в генетическую лабораторию ФГБУ «Российский центр судебно-медицинских экспертиз» в Москве с просьбой провести...
15 июля 2021
На месте крушения Ан-26 на Камчатке обследуют берег реки Анадырка
Участвующие в поисковой операции на месте крушения самолёта Ан-26 в Камчатском крае спасатели обследуют прибрежную полосу реки Анадырка в Тигильском районе. Об этом 14 июля сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ. Отмечается, что к поисковым мероприятиям на месте авиакатастрофы приступили...
14 июля 2021
Опознание тел погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке может затянуться
Установление личностей погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке может затянуться на несколько месяцев, заявил 13 июля начальник отдела правовой, организационно-кадровой работы администрации Паланы Павел Рулёв. Читайте также: В Палану прилетают родственники погибших в авиакатастрофе Ан-26 Он...
13 июля 2021
В Палану прилетают родственники погибших в авиакатастрофе Ан-26
На Камчатке в Палану 13 июля прилетели уже 15 родственников погибших в авиакатастрофе Ан-26, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края. Читайте также: Рухнувший Ан-26 на Камчатке заменят подержанным самолётом Доставка родственников осуществляется бесплатно. В Палане их встречают...
13 июля 2021
Рухнувший Ан-26 на Камчатке заменят подержанным самолётом
Власти Камчатки обратились к Минтрансу РФ и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой оказать содействие в приобретении самолёта, взамен разбившегося Ан-26. После авиакатастрофы в регионе образовался дефицит самолётов. «Вчера были проведены переговоры с заместителем министра транспорта в...
13 июля 2021
На Камчатке приостановили поисковые работы на месте крушения Ан-26
На месте крушения пассажирского самолета Ан-26, который рухнул недалеко от поселка Палана на Камчатке, временно приостановили поисковые работы. Об этом 11 июля сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. «Приостановлены (поисковые работы — прим. ИА REGNUM )», — сообщили в...
11 июля 2021
На Камчатке нашли фрагменты тел всех погибших при крушении самолета Ан-26
Фрагменты тел всех 28 погибших при крушении самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана в Камчатском крае обнаружили сотрудники спасательных служб. Об этом 9 июля сообщили в экстренных службах региона. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского самолёта на Камчатке —...
9 июля 2021
На Камчатке нашли второй «чёрный ящик» разбившегося Ан-26
В Камчатском крае спасатели обнаружили второй «чёрный ящик» потерпевшего крушение самолёта Ан-26, об этом 9 июля РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского самолёта на Камчатке — трансляция» Ранее спасатели обнаружили...
9 июля 2021
На Камчатке обнаружили «чёрный ящик» потерпевшего крушение Ан-26
Спасатели обнаружили чёрный ящик разбившегося в Камчатском крае самолёта Ан-26, сообщили 9 июля в администрации посёлка Палана. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского самолёта на Камчатке — трансляция» Более подробной информации пока не приводится. Ранее сообщалось, что...
9 июля 2021
На Камчатке спасатели добрались до скалы, о которую разбился Ан-26
На Камчатке спасатели 9 июля смогли добраться до скалы о которую разбился 6 июля самолёт Ан-26, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского самолёта на Камчатке — трансляция» Читайте также...
9 июля 2021
Диспетчер рекомендовал не снижаться в море — последние слова экипажа Ан-26
СМИ опубликовали аудиозапись переговоров диспетчера аэропорта Паланы с экипажем разбившегося 6 июля Ан-26. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского самолёта на Камчатке — трансляция» Читайте также: На Камчатке на месте крушения Ан-26 продолжаются поиски погибших На аудио...
9 июля 2021
На Камчатке на месте крушения Ан-26 продолжаются поиски погибших
На Камчатке утром 9 июля в окрестностях Паланы продолжились поиски погибших при крушении Ан-26 и черного ящика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского самолёта на Камчатке — трансляция» Читайте также: К...
9 июля 2021
Специалисты МАК приступили к работе на месте крушения Ан-26
Сотрудники Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения самолёта Ан-26 в Камчатском крае. Об этом 8 июля сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР. «Следственная группа приступила к проведению осмотра места происшествия совместно...
8 июля 2021
Си Цзиньпин выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ан-26
Телеграмму с соболезнованиями по поводу крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке направил президенту России Владимиру Путину председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 8 июля сообщает Центральное телевидение Китая. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского самолёта на...
8 июля 2021