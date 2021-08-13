Петропавловск-Камчатский, 13 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Семьи погибших в авиакатастрофе Ми-8 на Камчатке получат страховые выплаты. Они положены и выжившим при крушении вертолёта. Также выплаты пообещала авиакомпания «Витязь Аэро», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 августа в краевом правительстве.

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Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров по 2 025 000 рублей. Семья погибшего члена экипажа получит 2 млн рублей.

Пострадавшим в результате крушения вертолёта положена выплата в 2 млн рублей.

В авиакомпании ещё не определились с размером компенсационных выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 12 августа рухнул в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника. Шесть пассажиров и два члена экипажа смогли спастись и выплыли на поверхность. Поиски ещё восьми человек продолжаются.