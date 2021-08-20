Петропавловск-Камчатский, 20 августа, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Командир экипажа Ан-26 не принял рекомендации диспетчера и хотел посадить самолёт по-своему. Это стало причиной столкновения воздушного судна со скалой. Диалог пилота с диспетчером представлен в промежуточном отчёте межгосударственного авиационного комитета, сообщает корреспондент REGNUM 20 августа.

Цитата из кф «Homo Faber». реж. Фолькер Шлёндорф. 1991. Франция, Германия, Греция, Великобритания Крушение

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Пилоту воздушного судна было 34 года, он прошёл множество курсов по повышению квалификации и умел управлять Ан-26 даже в экстремальных условиях. Перед заходом на посадку лётчик оспаривал данные и рекомендацию диспетчера.

Как поясняет газета«Коммерсант», командир экипажа знал, что, по правилам, посадки в Палане с визуальным контролем полета по наземным ориентирам разрешены при облачности выше 750 м, но не учёл эти рекомендации. Нижняя граница облачности в тот день была 720, и об этом доложила диспетчер, получив ответ: «Понял, хорошо бы, если бы 750 было».

Чтобы попасть на взлётно-посадочную полосу Паланы, самолёту нужно было преодолеть узкое расстояние между скалами и увернуться от нависающего горного кряжа. Диспетчер предупреждала пилота, что горы частично скрыты туманом и кряж — вне зоны видимости, но он пренебрёг этой информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, при крушении Ан-26 6 июля 2021 года погибли 28 человек, шесть из которых — члены экипажа.