Москва, 19 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Промежуточный отчёт по результатам расследования крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке 6 июля 2021 г. опубликован 19 августа Межгосударственным авиационным комитетом.

Павел Латышов ИА Красная Весна Ан-26

Как отмечают в МАК, расследование, проведённое в рамках этого отчёта, не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности. Что касается криминальных аспектов этого авиапроисшествия, они изложены в рамках отдельного уголовного дела.

Ведомство добавляет, что промежуточный отчёт содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию крушения фактическую информацию и результаты законченных исследований.

Анализируются техническое состояние самолёта, его сертификационная и техническая документация, метеоданные, уровень поисково-спасательных работ, данные по подготовке членов экипажа и специалистов службы УВД, программу подготовки, их действия при возникновении и развитии «особой ситуации».

В отчёте изложены история полета, полученные в результате падения телесные повреждения, повреждения самолёта, сведения о личном составе и о самолёте, метеорологическая информация, данные о средствах навигации, посадки и УВД, средствах связи, данные об аэродроме, о бортовых самописцах, о состоянии элементов самолёта и об их расположении на месте происшествия, медицинские сведения и краткие результаты паталого-анатомических исследований, данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих лиц при авиационном происшествии, данные о действиях аварийно-спасательных команд, результаты испытаний и исследований.

В разделе, посвящённом бортовым самописцам, сказано, что на месте крушения — в воде 9 июля, то есть через три дня после крушения Ан-26, был найден шаровой защищённый контейнер с лентопротяжным механизмом системы регистрации МСРП-12−96. Речевой регистратор не найден. Самописец обследовали в Петропавловске-Камчатском: его вскрыли, изъяли носитель информации — магнитную ленту.

«Внутри контейнера были обнаружены следы влаги. Состояние магнитной ленты удовлетворительное. Лента изъята, упакована к коробку и отправлена в Москву в лабораторию МАК для считывания и расшифровки», — говорится в отчёте.

В лаборатории МАК были проведены считывание и расшифровка информации. Выяснилось, что на магнитной ленте содержится информация о полёте Ан-26 по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана, а именно — этап полёта на эшелоне, снижение и маневрирование в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой.

«Качество зарегистрированной информации — удовлетворительное, за исключением отсутствия регистрации положения РУД правого двигателя и отсутствия участка записи в течение примерно десять минут вблизи реверса на нижней кассете из-за разрушения магнитного слоя ленты, — говорится в отчёте. — Запись на данной части ленты относится к этапу полета на эшелоне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате крушения Ан-26 6 июля 2021 г. погибли все находившиеся на его борту 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. 10 августа на Камчатке завершилась поисковая операция, начатая после крушения Ан-26.