Петропавловск-Камчатский, 10 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Поисковая операция в районе крушения пассажирского самолета Ан-26 в Камчатском крае завершена. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

(сс) Александр Маркин Ан-26

«На Камчатке завершена поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в ведомстве уточнили, что в поисковой операции были задействованы более чем 100 человек и 19 единиц техники. При этом отмечается, что решение о прекращении операции было принято в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина глава российского МЧС Евгений Зиничевнаправил на работы по тушению лесных пожаров в Якутии дополнительно три самолета и группировку спасателей.