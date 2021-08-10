На Камчатке завершили поисковую операцию на месте крушения самолета Ан-26
Петропавловск-Камчатский, 10 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Поисковая операция в районе крушения пассажирского самолета Ан-26 в Камчатском крае завершена. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«На Камчатке завершена поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
Также в ведомстве уточнили, что в поисковой операции были задействованы более чем 100 человек и 19 единиц техники. При этом отмечается, что решение о прекращении операции было принято в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина глава российского МЧС Евгений Зиничевнаправил на работы по тушению лесных пожаров в Якутии дополнительно три самолета и группировку спасателей.