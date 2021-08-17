Петропавловск-Камчатский, 17 августа, 2021, 04:45 — ИА Регнум. Компенсации от государства получили родные тех, кто погиб 6 июля в авиакатастрофе под посёлком Палана Камчатского края. Людям перечислено по 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе правительства региона.

Radio Nederland Wereldomroep / Fred Vloo Авиакатастрофа

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Из краевого бюджета на выплаты было выделено 14 млн рублей. За компенсациями обратились 60 человек, в том числе 14 несовершеннолетних.

«Деньги уже поступили на счета получателей. Проблем с начислением не было. Возникают вопросы по поводу наследственного права. Этот вопрос мы отработали с нотариальной палатой», — пояснила министр социального благополучия и семейной политики Анастасия Федорова.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакатастрофе 6 июля 2021 года погибли 28 человек, шесть из которых — члены экипажа.