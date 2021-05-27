Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле 11 апреля 2021г
Названа причина крушения дымохода Барнаульской ТЭЦ-2
Труба Барнаульской ТЭЦ-2 обрушилось по причине своей ветхости и недостатков в проектировании. Об этом в ходе заседания правительства Алтайского края 26 мая рассказал директор филиала СГК Игорь Лузанов, пишет amic.ru. По словам энергетика, к недостаткам проектирования относится, в частности...
27 мая 2021
Износ многих объектов ЖКХ в Алтайском крае превышает 65%
Многие объекты ЖКХ в Алтайском крае сегодня имеют высокий износ (более 65%). Проблема копилась не один десяток лет и требует значительных вложений. Об этом 29 апреля заявил губернатор региона Виктор Томенко в своём ежегодном отчёте перед парламентом. Его слова цитирует официальный телеграм-канал...
29 апреля 2021
Барнаульская ТЭЦ-2 подтвердила электрическую мощность после крушения трубы
После перевода в штатный режим работы Барнаульская ТЭЦ-2, где неделю назад произошло обрушение трубы дымохода, подтвердила располагаемую электрическую мощность. Об этом 19 апреля сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК). Как пояснили энергетики, начиная с 16 апреля, и в выходные дни СГК...
19 апреля 2021
Превратим бедность в нищету: социальное неравенство набирает силу на Алтае
Почти все главные события уходящей недели в Алтайском крае (помимо новой барнаульской знаменитости — обрушившейся трубы дымохода ТЭЦ-2) так или иначе были связаны со всё более заметным в регионе финансовым и социальным неравенством, урбанизацией и уничтожением деревень. Редакция ИА REGNUM выбрала...
17 апреля 2021
В Барнауле демонтируют обвалившуюся трубу ТЭЦ-2
Частично разрушившаяся дымовая труба ТЭЦ-2 в Барнауле будет демонтирована. Как сообщает 16 апреля пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), это необходимо для предотвращения дальнейшего неконтролируемого обрушения. «Комиссия, расследующая причины произошедшего, провела необходимые на этом...
16 апреля 2021
Обрушение на ТЭЦ-2 в Барнауле стало поводом для возбуждения уголовного дела
В ситуации с обрушением трубы ТЭЦ-2 в Барнауле следователи СУ СК РФ по Алтайскому краю усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»)...
16 апреля 2021
В Барнауле устранили последствия обрушения трубы на ТЭЦ-2
Специалисты СГК известили о запуске конвейеров топливоподачи на Барнаульской ТЭЦ-2 после обрушение трубы дымохода. Как сообщает 15 апреля пресс-служба компании, станция работает в штатном режиме. «Топливо будет подаваться к котлам, подключенным к третьей действующей дымовой трубе. Их мощности...
15 апреля 2021
Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле было ожидаемо?
СУ СК РФ по Алтайскому краю начал проверку по факту обрушения дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2. Как сообщает 14 апреля пресс служба ведомства, она проводится на предмет выявления возможного нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По данным следствия, ещё...
14 апреля 2021
В Барнауле стабилизировано теплоснабжение после обрушения на ТЭЦ-2
Сибирская генерирующая компания (СГК) известила о стабилизации в теплоснабжении потребителей, подключённых к контуру ТЭЦ-2 в Барнауле, где произошло обрушение трубы дымохода. «Тепло и горячую воду от станции продолжают получать порядка 50% от числа ее потребителей. Это жители района, ограниченного...
14 апреля 2021
В Барнауле рухнула труба ТЭЦ-2 — трансляция
В Барнауле 11 апреля в 20:19 по местному времени рухнула верхняя часть второй дымовой трубы ТЭЦ-2. Судя по эпичным фото и видеокадрам, разрушен тракт подачи угля. Пострадавших нет. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей Сибирской генерирующей...
14 апреля 2021
Причины обрушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: версия хлопка
Руководство СГК причину обрушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле пока не обнародовало. Известно лишь, что конструкция построена в 1959 году и в последний раз ремонтировалась четыре года назад, а обследование проходила в 2020 году. Версию о том, что обрушению предшествовал хлопок изучил телеграм-канал...
13 апреля 2021
В Барнауле из-за обрушения трубы ТЭЦ-2 снижена подача тепла
В связи с обрушением трубы ТЭЦ-2 в Барнауле специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) известили о том, что параметры подачи отопления и горячей воды для части потребителей ТЭЦ-2 незначительно снижены. Следите за развитием событий в трансляции: «В Барнауле рухнула труба ТЭЦ-2 — трансляция»...
13 апреля 2021
Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: с теплоносителем возникли проблемы
В зоне действия барнаульской ТЭЦ — 2, где обрушилась часть трубы дымохода, находится 1285 многоквартирных домов, 220 частных, 34 школы, 69 детских садов, 23 медицинских учреждения, проживает порядка 246 тысяч человек. Об этом было сказано 12 апреля в ходе совещания, которое провёл губернатор...
12 апреля 2021
Опубликованы видеокадры крушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле
Момент обрушения трубы барнаульской ТЭЦ-2 попал на видео. На кадрах, которые публикует, к примеру, канал ENews112, видно, как верхняя часть средней конструкции буквально рассыпается в пыль, словно складываясь внутри трубы. Пыль огромным черным облаком оседает вниз. Следите за развитием событий в...
12 апреля 2021
В СГК не смогли назвать причины разрушения трубы барнаульской ТЭЦ-2
В СГК не смогли назвать причины частичного разрушения второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле. Ситуацию прокомментировал технический директор СГК Олег Петров. По его словам, данная труба обслуживала три котла. Топливоподачу ТЭЦ-2 в Барнауле пришлось остановить. Потребители переводятся на резервные...
12 апреля 2021
Прокуратура начала проверку после обрушения дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле
Проверку по факту обрушения дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле начала прокуратура Алтайского края. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Следите за развитием событий в трансляции: «В Барнауле рухнула труба ТЭЦ-2 — трансляция» Уточняется, что вечером 11 апреля произошло обрушение...
12 апреля 2021
«Взяла и обрушилась?»: сети хотят знать, что произошло на ТЭЦ-2 в Барнауле
Ситуация с рухнувшей трубой ТЭЦ-2 в Барнауле, обломок которой повредил тракт подачи угля, действительно вызывает много вопросов, ответов на которые ни власти города, ни энергетики пока не дают. В отсутствие официальной информации ширится обсуждение данного инцидента в социальных сетях и...
12 апреля 2021
Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: введён режим повышенной готовности
В связи с обрушением трубы ТЭЦ-2 в администрации Барнаула прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС. Его провел глава города Вячеслав Франк. Телеграм-канал городской мэрии информирует о ключевых решениях властей. В частности, о том, что в столице региона принято решение ввести режим повышенной...
12 апреля 2021
«Ни СГК, ни город не справляются с задачей»: об обрушении ТЭЦ-2 в Барнауле
На большое число барнаульских аварий и обрушений, в том числе с жертвами (хотя только половина апреля прошла), обратил внимание телеграм-канал «Алтайские крайности»: Следите за развитием событий в трансляции: «В Барнауле рухнула труба ТЭЦ-2 — трансляция» "Мы уже писали не раз про сотни аварийных...
12 апреля 2021
Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: СГК известила о проблемах с теплом
В связи с обрушением части трубы ТЭЦ-2 в Барнауле на время переключения части потребителей по резервным схемам теплоснабжения (от Барнаульской ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной) может быть некоторое снижение параметров теплоснабжения у части жителей центральной части города, Потока, посёлков...
12 апреля 2021