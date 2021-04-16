Барнаул, 16 апреля, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В ситуации с обрушением трубы ТЭЦ-2 в Барнауле следователи СУ СК РФ по Алтайскому краю усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»). Подробности сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Sibgenco.online ТЭЦ-2 в Барнауле

Основная претензия заключается в том, что в 2020 году, после обследования технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов Барнаульской ТЭЦ-2, руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы 1959 года постройки. Её эксплуатация могла быть продолжена только после ремонта.

«Несмотря на предписания, должностные лица АО «Барнаульская генерация» мер к восстановлению объекта не предприняли», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Авария повлекла за собой ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей Барнаула, а также социальные учреждения города.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле произошло накануне вечером, 11 апреля. Упавшие части повредили конвейер подачи топлива. Как пояснял технический директор СГК Олег Петров, заключение на пригодность эксплуатации трубы компания получила в августе 2020 г. и рассчитывала, что данная конструкция проработает ещё порядка 17 лет.

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