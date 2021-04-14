В Барнауле рухнула труба ТЭЦ-2 — трансляция
В Барнауле 11 апреля в 20:19 по местному времени рухнула верхняя часть второй дымовой трубы ТЭЦ-2. Судя по эпичным фото и видеокадрам, разрушен тракт подачи угля. Пострадавших нет.
Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей Сибирской генерирующей компании (СГК) пришлось задействовать резервный тепла источник — районную водогрейную котельную. Также часть тепловой нагрузки примет на себя Барнаульская ТЭЦ-3.
ИА REGNUM ведёт трансляцию об этом ЧП.
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Обрушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле.
Цитаты каналов barnaul_org и vkurse22
СГК: для снабжения электрической энергией сейчас включается в работу энергоблок №8 Бийской ТЭЦ. Проблем с обеспечением ЭЭ для потребителей барнаульского-бийского энергоузла не будет.
В связи с обрушением трубы ТЭЦ-2 специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) известили: проблем с обеспечением электрической энергией потребителей барнаульского-бийского энергоузла не будет.
Как сообщает пресс-служба СГК, для этого сейчас включается в работу энергоблок №8 Бийской ТЭЦ.
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На ТЭЦ-2 в Барнауле 11 апреля действительно произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).
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Очевидцы сообщают, что слышали громкий хлопок.
«Был хлопок, и пошла вибрация», — пишут в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».
На месте работают сотрудники полиции, МЧС и СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Труба ТЭЦ частично обрушилась в Барнауле. Видео.
Цитата ИА «Амител».
«Запас прочности и качества времен СССР пошёл на убыль… что теперь настроят?» — пишет в комментариях участник группы «Инцидент Барнаул» Георгий Гусев.
В администрации Барнаула прошло оперативное совещание.
В нем приняли участие глава города Вячеслав Франк, заместитель председателя правительства Алтайского края Алекснадр Климин, начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка и заместитель главы администраци города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.
Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 в настоящее время идёт включение в работу резервного теплоисточника — районной водогрейной котельной.
Также часть тепловой нагрузки примет на себя Барнаульская ТЭЦ-3.
Барнаульскую ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году.
После обрушения трубы многие почувствовали вибрацию и увидели дым. Цитата Татьяна Будильская ВК.
Напомним, в Барнауле уже неделю температура воздуха не опускается ниже нуля. «Мерзлота под трубой подтаяла, фундамент повело, плюс плесень кирпичи сожрала, вот труба и рухнула. Впрочем, ничего нового», — предполагает ВКонтакте Николай Мамонтов.
Так выглядит часть разрушенной трубы ТЭЦ в Барнауле. Цитата из группы «Барнаул 22» в «Одноклассниках».
«Топили шибко, однако, и дым из трубы не успевал вылетать!» — предположил в «Одноклассниках» Александр Халамейда.
«Ну вот, теперь все лето без воды сидеть будем, пока трубу отреставрируют!» — беспокоится Надежда Бессонова.
«А дальше что будет? А нам как быть? Скоро воду отключат, а потом и отопление. Хорошо что на улице тепло», — комментирует Ирина Лоскутова.
«За ремонт трубы жители Барнаула заплатят как всегда», — иронизирует Сергей.
На Барнаульской ТЭЦ-2 сразу после происшествия создан специальный оперативный штаб под руководством заместителя генерального директора — директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова.
Для разработки плана ликвидации инцидента в Барнаул вылетел заместитель генерального директора компании, технический директор Олег Петров. ТЭЦ-2 продолжает нести нагрузку. Ведётся работа по включению дополнительных мощностей районной водогрейной котельной и Барнаульской ТЭЦ-3.
Барнаульская ТЭЦ-2 — одно из важнейших звеньев в работе огромной системы, отвечающей за тепло и комфорт в домах барнаульцев.ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году. Строить теплоэлектростанцию начали в 1950 году по решению Совета министров СССР. Потребность в ней назрела еще со времен Великой Отечественной войны — в краевую столицу перевезли целый ряд крупных предприятий, эвакуированных с западных территорий страны. Городу нужны были новые мощности, способные обеспечить теплом и электроэнергией промпредприятия и жилой фонд.
Цитата с сайта СГК.
Три первых котла и турбины были введены на станции в эксплуатацию спустя пять лет после начала строительства. Производительность котлов составляла по 170 тонн пара в час, а турбины имели суммарную мощность 75 МВт. На проектную мощность предприятие вышло только почти 20 лет спустя, в 1973 году.
Постепенно ТЭЦ-2 стала основой энергетического комплекса Барнаула и положила начало созданию единой энергосистемы края.
К 2011 году на ТЭЦ-2 работали 18 котлов и 9 турбоагрегатов, большая часть которых уже не отвечала современным требованиям. В этом же году на станции была начата масштабная реконструкция в рамках программы модернизации энергетики — договоров предоставления мощности.
В феврале 2014 года в эксплуатацию был введен восьмой энергоблок, а в декабре — девятый. В результате основные фонды предприятия были обновлены на 30%, а мощность станции увеличилась — до 275 МВт по электроэнергии и 1087 Гкал/ч — по тепловой энергии. Завершившаяся реконструкция ТЭЦ-2 стала одним из крупнейших инвестиционных проектов в энергетике Алтайского края за последние годы.
ТЭЦ-2 имеет стратегическое значение для обеспечения краевого центра теплом и электроэнергией, на ее долю приходится около 45% от общего числа потребителей СГК в Барнауле.
«Труба 53 года постройки, еще лет 20 назад должна была рухнуть», — комментирует в ВК Андрей Штанг.
«Хороший город: не сгорит, так рухнет», — иронизирует Мария Карманова.
В связи с обрушением части трубы ТЭЦ-2 в Барнауле на время переключения части потребителей по резервным схемам теплоснабжения (от Барнаульской ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной) может быть некоторое снижение параметров теплоснабжения у части жителей центральной части города, Потока, посёлков Восточный и ВРЗ. Об этом 12 апреля информирует пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).
«Мы приносим свои извинения за временные неудобства и делаем все возможное, чтобы их минимизировать. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — призывают энергетики.
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Напомним, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле произошло накануне вечером, 11 апреля. Сразу после происшествия создан специальный оперативный штаб под руководством заместителя генерального директора — директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова.
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Пользователи группы «Инцидент Барнаул» пишут об отсутствии горячей воды у потребителей на проспекте Ленина.
«Похоже, уже нужно около каждой трубы создавать оперативный штаб, хорошо, что чиновников на эти штабы хватит, а на своевременный ремонт денег явно не хватает», — иронизирует читатель ИА «Банкфакс».
«Теперь попадёт в сводки по всей стране. То водонапорная башня упадёт на «буханку», то труба от ТЭЦ. Россия — страна высоких достижений, хорошо хоть не в наукограде, а в столице субъекта!» — пишет другой читатель в комментариях ИА «Банкфакс».
Корреспонденту ИА «Банкфакс» не удалось выяснить в пресс-службе СГК, что стало причиной ЧП, велась ли на объекте подготовка к ремонту, совершались ли другие действия.
В компании отметили, что вся информация оперативно публикуется в официальном Telegram-канале. Кроме того, представители СГК заявили, что комментарий от руководства поступит не ранее полудня 12 апреля.
«Дыма нет. Судя по всему, станция на «нуле», лет пятнадцать назад преодолели схожую ситуацию, и сейчас справятся, главное — все живы, остальное — деньги и месяц-другой хорошей работы… а там, глядишь, еще на лет 15 хватит», — рассуждает комментатор ИА «Банкфакс».
От трубы ТЭЦ-2 в Барнауле осталась примерно половина. Цитата сообщества Barnaul22,
«На проспекте Строителей, дом 41 отключено отопление», — информирует читатель ИА «Банкфакс».
В Алтайском крае сегодня достаточно тепло. По данным синоптиков, температура воздуха 12 апреля прогреется до отметок +10…+15 градусов Цельсия, а местами по югу достигнет +20 градусов.
СГК информирует: произведено переключение около 30% потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 на контур ТЭЦ-3 — район, ограниченный улицами Профинтерна, Партизанская, Ленина, Молодежная.
На контур районной водогрейной котельной переведены потребители территории, ограниченной улицами Попова, Гущина, Озерная и микрорайона Потока. Это еще порядка 30% потребителей ТЭЦ-2. На нормативные параметры здесь планируется выйти к 13:00 часам — информация СГК.
«Это очень большая удача, что всё случилось не в разгар морозов! Если бы авария произошла в самый разгар зимы, массового размораживания «элитарных» высотных человейников было бы не избежать, и на повестку дня встала бы задача их массового расселения. Лишний повод «властям деревни Барнаул» наконец-то задуматься и одуматься от строительства в холодном сибирском климате неприспособленных к нему человейников по субтропическим проектам», — пишет читатель ИА «Амител».
Напомним, сезон массовых обрушений в Барнауле был открыт 5 апреля 2021 года. Тогда пришлось расселять жителей дома по 1-й Западной, 51.
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Не успел СКР возбудить уголовное дело по статье «Халатность», как в столице региона вновь произошло обрушение. На этот раз рассыпалась кирпичная кладка наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54. Проведена эвакуация всех 23 находившихся в тот момент в квартирах людей. А всего там живут более 60 человек.
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Накануне, 11 апреля, в 16:34 местного времени по адресу Павловский тракт, 136 дерево рухнуло прямо на мужчину 1961 года рождения. Пострадавший погиб на месте.
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Вечером того же дня произошло обрушение трубы ТЭЦ-2.
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На большое число барнаульских аварий и обрушений, в том числе с жертвами (хотя только половина апреля прошла), обратил внимание телеграм-канал «Алтайские крайности»:
"Мы уже писали не раз про сотни аварийных домов в Барнауле, сотни километров труб с истекшим сроком эксплуатации. Построенное еще при советской власти, в 50−60-х гг., начинает массово сыпаться, а скорость обновления основных фондов в разы меньше скорости их выбытия.
В СССР каждые 20 лет в Барнауле запускалась новая ТЭЦ: 1936 год — ТЭЦ-1, 1955-й — ТЭЦ-2, 1976-й — ТЭЦ-3, и это не считая постоянного апгрейда на этих предприятиях. Сейчас ждем, когда СГК снова запустит в народ свою любимую тему, якобы пора ТЭЦ-2 консервировать, мощностей ТЭЦ-3 хватит на весь город.
Вместо того чтобы признать, что ни СГК, ни город не справляются с задачей обновления основных средств, будут засыпать народ ни к чему не обязывающими цифрами, как много лярдов тратится на реконструкцию. Ну и фестиваль очередной проведут с песнями».
Об этом: «Ни СГК, ни город не справляются с задачей»: об обрушении ТЭЦ-2 в Барнауле
Читатель ИА «Амител» недоумевает: «Я, конечно, не технический специалист, но разве на таких объектах не должно быть каких-то плановых осмотров, стоять какие-то маячки и датчики, должны быть, наверное, люди, отвечающие за техническое состояние (эта «труба», наверное, по высоте должна относиться к опасному производственному объекту определенной категории). Как она могла одномоментно сломаться-то? Взрыв, землетрясение — понимаю, а так?»
В администрации Барнаула прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС. Его провел глава города Вячеслав Франк. Было сказано о том, что на ТЭЦ-2 создан оперативный штаб для разработки плана ликвидации инцидента. В Барнаул прибыл заместитель генерального директора компании, технический директор Олег Петров, на месте работают дежурные бригады СГК, сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управления ГОЧС г. Барнаула и полиции.
Цитата barnaul_org.
Произведено переключение части потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 на ТЭЦ-3 — около 30% (район, ограниченный улицами Профинтерна, Партизанская, Ленина, Молодежная).
Благодаря подключению районной водогрейной котельной обеспечено теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей территории, ограниченной улицами Попова, Гущина, Озерная и микрорайона Потока. Это еще порядка 30% потребителей ТЭЦ-2. На нормативные параметры здесь планируется выйти к 13 часам.
По итогам глава города Вячеслав Франк дал поручения:
— проводить мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и многоквартирных домах, особое внимание уделить учреждениям здравоохранения;
— организовать штаб в администрации города и рабочие группы в районах, где будет аккумулироваться вся оперативная информация.
По итогам совещания принято решение ввести в краевой столице режим повышенной готовности.
В связи с обрушением трубы ТЭЦ-2 в администрации Барнаула прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС. Его провел глава города Вячеслав Франк. Телеграм-канал городской мэрии информирует о ключевых решениях властей. В частности, о том, что в столице региона принято решение ввести режим повышенной готовности.
На фото: рухнувшая труба повредила линию подачи топлива. Цитата сообщества «Барнаул 22» в социальных сетях.
Об этом: Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: введён режим повышенной готовности
«Интересно — сооружение было явно аварийным, в одночасье такое не происходит. Получается, что никакого стороннего контроля за состоянием, так сказать, стратегического объекта нет? Можно довести до любого состояния, а потом развести руками — ну не шмогла я, не шмогла?» — недоумевает читатель ИА «Амител».
«Значит, в ветра труба спокойненько стояла, а тут в безветрие взяла и обрушилась? А не было там какой-то детонации угольной пыли? Почему молчат компентентные органы? Будет ли проведено расследование и поиск причин обрушения? Кто виноват? Объект-то соципльно важный», — соглашается второй участник дискуссии.
Ситуация с рухнувшей трубой ТЭЦ-2 в Барнауле, обломок которой повредил тракт подачи угля, действительно вызывает много вопросов, ответы на которые ни власти города, ни энергетики пока не дают. В отсутствие официальной информации ширится обсуждение данного инцидента в социальных сетях и комментариях на сайтах местных СМИ.
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«На сколько нам сейчас ценник на тепло поднимут, чтобы трубу восстановить? Ну отопление точно в квитанциях до июня будет!» — иронизирует участник группы «Инцидент Барнаул» Лариса Горгулева.
«Что у нас за последнее время произошло? Сгорел склад, обрушились стены у двух домов, обрушилась труба ТЭЦ. Что же нам показывают в новостях центральное телевидение: в Испании сгорел склад. Не доросли мы еще до масштабов Испании, интересно, чему надо у нас случиться, чтобы и нас в новостях центрального телевидения упомянули?» —недоумевает читатель ИА «Амител».
Проверку по факту обрушения дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле начала прокуратура Алтайского края. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Подробности в материале: Прокуратура начала проверку после обрушения дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле
«Никто не пострадал» — это оправдывает все ЧП, случившиеся в последнее время в Барнауле. Настолько у нас дальновидные начальники, что увели заранее народ от неминуемой гибели. Может, наградить их за это?…» — иронизирует читатель ИА «Амител».
«Ну вот, так и говорят, любезные: краю — труба! А какая труба? Ну, которая рушится!» — шутят читатели ИА «Амител».
Ситуацию с частичным обрушением трубы барнаульской ТЭЦ-2 прокомментировал технический директор СГК Олег Петров. По его словам, данная труба обслуживала три котла. Топливоподачу ТЭЦ-2 в Барнауле пришлось остановить. Потребители переводятся на резервные источники.
Также из интервью с энергетиком можно сделать вывод о том, что заключение на пригодность эксплуатации трубы компания получила в августе 2020 г. и расчитывала, что данная конструкция проработает ещё порядка 17 лет. В причинах обрушения будут разбираться, но, чтобы её восстановить, денег потребуется не меньше, чем возвести новую. Поэтому в дальнейшем труба эксплуатироваться не будет.
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Ситуацию с частичным обрушением трубы барнаульской ТЭЦ-2 прокомментировал технический директор СГК Олег Петров:
Момент обрушения трубы барнаульской ТЭЦ-2 попал на видео. На кадрах, которые публикует, к примеру, канал ENews112, видно, как верхняя часть средней конструкции буквально рассыпается в пыль, словно складываясь внутри трубы. Пыль огромным черным облаком оседает вниз.
Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле случилось 11 апреля в 20:19 по местному времени.
Отколовшейся обломок повредил ленту приема подачи топлива. Тогда в комментариях появились сообщения о том, будто бы очевидцы почувствовали вибрацию и хлопок.
Подробности в материале: Опубликованы видеокадры крушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле
«Представляете, уважаемые барнаульцы, если бы это все случилось зимой? Причина всего этого — полнейшая бесхозяйственность в стране! Бардак и тотальное воровство!
Все оборудование на этой ТЭЦ изношено абсолютно! Предприятия, производящие котлы высочайшего качества, у нас в стране в период так называемой стабильности уничтожены и разворованы с попустительства власти! В том числе и наш барнаульский Сибэнершомаш! Дальше будет только еще «веселей», — предполагает читатель ИА «Банкфакс».
В СГК не смогли назвать причины частичного разрушения второй дымовой трубы ТЭЦ-2.
Технический директор всей «Сибирской генерирующей компании» Олег Петров так прокомментировал вопрос о причинах обрушения:
«Обследование дымовой трубы у нас проводила специализированная организация. Мы имеем заключение от 10 августа 2020 года, в котором говорится, что труба может работать ещё 17 лет. Мы активно изучаем в том числе и обломки бетона, которые возникли в результате разрушения трубы.
Данная дымовая труба железобетонная 59 года сдачи в эксплуатацию. Труба достаточно старенькая, но была признана работоспособной. Капитальные ремонты данному объекту проводили в соответствии с нормативными требованиями. Последний капитальный ремонт был выполнен в 2008 году. В 2017-м был проведен средний ремонт этой трубы.
В принципе, замечаний по ее работоспособности у нас не было. Не только у нас, но и у экспертов, которые ее проверяли. После 20 лет службы такие трубы проверяются с периодичностью раз в пять лет», — сказал Петров в разговоре с журналистами.
Цитата канала barnaulfm.
В зоне действия барнаульской ТЭЦ — 2, где обрушилась часть трубы дымохода, находится 1285 многоквартирных домов, 220 частных, 34 школы, 69 детских садов, 23 медицинских учреждения, проживает порядка 246 тысяч человек. Об этом было сказано 12 апреля в ходе совещания, которое провёл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.
По оценке мэра Барнаула Вячеслава Франка, за прошедшую ночь удалось организовать подачу теплоснабжения по всему контуру ТЭЦ-2. Запущена котельная, которая охватывает территорию в границах улиц Попова, Гущина, Озерная, зоны Потока. Есть проблема: температура теплоносителя на выходе составляет сейчас 65 градусов при нормативе 72.
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«Ну правильно, она (труба ТЭЦ-2, — прим. ИА REGNUM) была построена ещё до освоения человечеством космоса, а сегодня уже марсоходы бороздят просторы Красной планеты», — отмечает участник сообщества «Инцидент Барнаул» (ВКонтакте).
Участник сообщества «Инцидент Барнаул» (ВКонтакте) Антон Сварягинпредположил, что обрушение трубы ТЭЦ-2 могло спровоцировать землетрясение.
В подтверждение он опубликовал визуализацию интерактивной карты сейсмических событий: «Умеренная магнитуда. Землетрясение 4.1 — 61 км к юго-востоку от Барнаула, Алтайский край, Россия, 12 апреля 12:52 (GMT +7) — 2 часа 35 минут назад».
На ТЭЦ-2 в Барнауле развалилась труба. Никто не пострадал, но конструкция рухнула прямо на теплопровод, из-за чего несколько районов города могут остаться без тепла и горячей воды. Неприятный инцидент, но предсказуемый, если учесть, что ТЭЦ эксплуатируется практически без ремонта с 1955 года.
Цитата канала regionalny.
СГК: вторая дымовая труба Барнаульской ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1959 году. Ее высота составляла 120 метров. Последнее обследование железобетонной трубы проведено в августе 2020 года. Вообще такие работы выполняют один раз в пять лет.
В 2008-м ее капитально ремонтировали. В 2017-м проводился текущий ремонт. В 2022 году планировался капремонт трубы на сумму 5,9 млн рублей.
В целом на станции за последние пять лет выполнены различные ремонтные работы на сумму более 2 млрд рублей, не считая инвестиций. В этом году ремонтный фонд составляет более 400 млн рублей.
СГК: районная водогрейная котельная вышла на необходимые для качественного теплоснабжения и обеспечения жителей горячей водой параметры к 13.00, как и планировалось.
Сейчас к ее мощностям подключены дома барнаульцев, живущих на территории, ограниченной улицами Попова, Гущина, Озерная и микрорайоне Поток. Это порядка 30% потребителей ТЭЦ-2.
Напомним, что обрушение верхней части второй дымовой трубы на ТЭЦ 2 произошло вчера в 20 часов 19 минут. Очевидцы сообщали, что незадолго до ЧП они слышали громкий хлопок и ощутили вибрацию. К счастью, пострадавших нет. Однако рухнувшие вниз с большой высоты обломки повредили тракт подачи угля. Поэтому для абонентов ТЭЦ-2, а это полторы тысячи жилых домов и более 120 соцобъектов, срочно пришлось искать другие источники тепло‑ и электроснабжения.
Цитата из видео.
«Труба достаточно старенькая, но была признана работоспособной. Капитальные ремонты данному объекту проводили в соответствии с нормативными требованиями. Последний капитальный ремонт был выполнен в 2008 году. В 2017 был проведен средний ремонт этой трубы. Замечаний по ее работоспособности у нас не было», — сообщил Олег Петров, заместитель генерального директора СГК.
Цитата katun24.ru.
«Электрическую нагрузку мы существенно сбросили, но это никак не влияет на надежность работы энергоузла. Мы развернули на Бийской ТЭЦ один генератор, загружена Барнаульская ТЭЦ-3.
По тепловой нагрузке ТЭЦ-2 ведет режим в соответствии с графиками. От контура ТЭЦ-2 остаются у нас запитанные потребители. Порядка 90 тыс. населения. Это около 650 многоквартирных домов, 450 частных домов», — отметил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.
Источник — katun24.ru.
Сейчас ТЭЦ-2 работает на том запасе сырого угля, который был в бункерах. Вопрос пополнения сейчас стоит для энергетиков особенно остро. Работу в прежнем режиме планируют восстановить за 4 дня. Для этого на предприятии будут ежедневно работать около 200 сотрудников.
Цитата katun24.ru.
Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский поставил задачу обеспечить синхронизацию работы диспетчерских служб города и Барнаульской теплосетевой компани, сообщает barnaul_org.
По решению оперативного штаба по всем вопросам, связанным с подачей отопления и горячей воды, барнаульцы могут обратиться в дежурные диспетчерские службы районных администраций.
По данным представителей регионального минздрава, в настоящее время жалоб на нарушение температурного режима в поликлиниках и больницах города не поступало.
Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский поручил главам районных администраций взять на особый контроль медицинские учреждения, в которых находятся стационары.
По информации председателя комитета по образованию Барнаула Андрея Муля, в образовательных учреждениях также организован мониторинг температурного режима.
По поводу вибрации и якобы слышанного многими хлопка в процессе обрушения трубы ТЭЦ в группе «Барнаул 22» высказалась Надежда Бессонова: «У меня с кухни видно трубы, но звука не было слышно! А вот отопление слышно — батареи холодные сегодня!».
Обрушившаяся на ТЭЦ-2 в Барнауле труба была изношена более чем на 50−60%, заявил РИА Новости профессор МИСИ, эксперт по пожарной безопасности Владимир Ройтман.
По его мнению, причина обрушения в неграмотной эксплуатации.
К обрушившейся трубе Барнаульской ТЭЦ-2 подключены три котла станции, при обрушении фрагментов трубы пострадала конструкция топливоподачи. Сейчас станция продолжает работать на запасе топлива в бункерах сырого угля. Восстановить работоспособность станции планируется за четыре дня. В дальнейшем труба эксплуатироваться не будет, сообщил технический директор СГК Олег Петров, передает barnaul.org.
Родителей предупредили о снижении температуры в детсадах из-за аварии на ТЭЦ-2, пишет «Толк».
Воспитатели барнаульских детсадов просят 13 апреля принести для детей теплую одежду, так как в помещениях дошкольных учреждений, попавших в зону аварии, может быть прохладно.
Как уточняет председатель барнаульского комитета по образованию Андрей Муль на официальном сайте мэрии города, в образовательных учреждениях организован мониторинг температурного режима.
«После последней проверки труба не простояла и года! Кто проводил проверку? Кто из чиновников подписывал акты проверки стратегического объекта?
Кто будет отвечать за это откровенное очковтирательство? На сколько теперь поднимут и без того запредельные тарифы на тепло и на электроэнергию, чтобы ещё раз собрать с населения миллиарды в карманы собственников этой частной конторы?» — задается вопросом читатель ИА «Банкфакс».
Ещё вопрос от читателей ИА «Банкфакс»: «Дымоходная труба ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1959 году. Проверка состояния трубы проводится раз в пять лет. Последнее обследование проводили в августе 2020 года. Нормативы по срокам проверки и технического обслуживания для объекта, работающего в агрессивной среде при высоких температурах, при прямом атмосферном воздействии, вызывают вопросы, особенно при возрасте трубы 60 лет.
Что показала проверка трубы в августе 2020 года? Какой нормативный срок эксплуатации трубы? Какие государственные органы технадзора отвечают за проверки?»
В связи с обрушением трубы ТЭЦ-2 в Барнауле специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) известили о том, что параметры подачи отопления и горячей воды для части потребителей ТЭЦ-2 незначительно снижены.
«Ситуация будет нормализована в ближайшее время. Сейчас ведётся работа по включению дополнительных мощностей. Также специалисты приступили к восстановлению тракта топливоподачи», — отмечает СГК.
Тем временем в ближайшие дни на Алтае ожидается похолодание. Если сейчас воздух прогревается до +8 °C, то уже 14 апреля в регионе будет до — 5 °C.
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Напомним, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле и повреждение конвейера подачи топлива случились вечером 11 апреля. Пострадавших нет, но теплоподача прекратилась. Мэрия города ввела режим повышенной готовности, а прокуратура Алтайского края начала доследственную проверку. Причины обрушения до сих пор не названы.
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СГК: Тепло от станции продолжают получать жители района, ограниченного улицами Северо-Западная и Профинтерна, район ВРЗ, Жилплощадка и посёлок Восточный, а также квартал, ограниченный улицами 80-й Гвардейской Дивизии, Чеглецова, Северо-Западная и пр. Ленина. Остальные потребители переведены на контур ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной.
Руководство СГК причину обрушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле пока не обнародовало. Известно лишь, что конструкция построена в 1959 году и в последний раз ремонтировалась четыре года назад, а обследование проходила в 2020 году. Версию о том, что обрушению предшествовал хлопок, изучил телеграм-канал https://t.me/altaikrai «Алтайские крайности». Со ссылкой на свои источники он делится некоторыми предположениями:
«Во-первых, взорваться могут продукты, которые не сгорели в котле. А таких при соблюдении технологии немного, максимум 4%. Во-вторых, эти продукты в каменном угле (в отличие от бурого) не обладают повышенной горючестью и взрывоопасностью. К тому же температура уходящих газов в трубе должна была быть относительно небольшой, не превышать 200 градусов. В-третьих, такие продукты до попадания в трубу вообще-то должны оставаться в золоулавливателе. Ну то есть версия хлопка была бы сомнительной, если бы соблюдалась вся технология работы котла. А если вдруг технология нарушается — ожидать можно не только хлопка».
Об этом: Причины обрушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: версия хлопка
СГК: резервное оборудование ТЭЦ-2 включено в работу. В ближайшее время параметры отопления и горячего водоснабжения будут восстановлены.
«Барнаульская ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1955 году.
К 2011 году на ТЭЦ-2 работали 18 котлов и 9 турбоагрегатов, большая часть которых уже не отвечала современным требованиям. В этом же году на станции была начата масштабная реконструкция. В феврале 2014 года в эксплуатацию был введен восьмой энергоблок, а в декабре — девятый.
ТЭЦ-2 имеет стратегическое значение для обеспечения краевого центра теплом и электроэнергией, на ее долю приходится около 45% от общего числа потребителей Сибирской генерирующей компании в Барнауле».
Источник: сайт СГК