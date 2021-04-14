В Барнауле 11 апреля в 20:19 по местному времени рухнула верхняя часть второй дымовой трубы ТЭЦ-2. Судя по эпичным фото и видеокадрам, разрушен тракт подачи угля. Пострадавших нет. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей Сибирской генерирующей компании (СГК) пришлось задействовать резервный тепла источник — районную водогрейную котельную. Также часть тепловой нагрузки примет на себя Барнаульская ТЭЦ-3. ИА REGNUM ведёт трансляцию об этом ЧП. Читайте также: В Барнауле рухнула труба ТЭЦ-2

Иван Шилов ИА REGNUM

18:49 11.04.2021 Обрушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле. Цитаты каналов barnaul_org и vkurse22

18:50 11.04.2021 СГК: для снабжения электрической энергией сейчас включается в работу энергоблок №8 Бийской ТЭЦ. Проблем с обеспечением ЭЭ для потребителей барнаульского-бийского энергоузла не будет.

18:56 11.04.2021 В связи с обрушением трубы ТЭЦ-2 специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) известили: проблем с обеспечением электрической энергией потребителей барнаульского-бийского энергоузла не будет. Как сообщает пресс-служба СГК, для этого сейчас включается в работу энергоблок №8 Бийской ТЭЦ. Читайте подробнее: Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: с электричеством проблем не будет?

18:56 11.04.2021 На ТЭЦ-2 в Барнауле 11 апреля действительно произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК). Читайте также: В СГК подтвердили факт обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле

18:58 11.04.2021 Очевидцы сообщают, что слышали громкий хлопок.

18:59 11.04.2021 «Был хлопок, и пошла вибрация», — пишут в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

19:03 11.04.2021 На месте работают сотрудники полиции, МЧС и СУ СК РФ по Алтайскому краю.

19:09 11.04.2021 Труба ТЭЦ частично обрушилась в Барнауле. Видео. Цитата ИА «Амител».

19:13 11.04.2021 «Запас прочности и качества времен СССР пошёл на убыль… что теперь настроят?» — пишет в комментариях участник группы «Инцидент Барнаул» Георгий Гусев.

19:14 11.04.2021 В администрации Барнаула прошло оперативное совещание. В нем приняли участие глава города Вячеслав Франк, заместитель председателя правительства Алтайского края Алекснадр Климин, начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка и заместитель главы администраци города по городскому хозяйству Сергей Пашковский. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 в настоящее время идёт включение в работу резервного теплоисточника — районной водогрейной котельной. Также часть тепловой нагрузки примет на себя Барнаульская ТЭЦ-3.

19:14 11.04.2021 Барнаульскую ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году.

19:17 11.04.2021 После обрушения трубы многие почувствовали вибрацию и увидели дым. Цитата Татьяна Будильская ВК.

19:18 11.04.2021 Напомним, в Барнауле уже неделю температура воздуха не опускается ниже нуля. «Мерзлота под трубой подтаяла, фундамент повело, плюс плесень кирпичи сожрала, вот труба и рухнула. Впрочем, ничего нового», — предполагает ВКонтакте Николай Мамонтов.

19:21 11.04.2021 Так выглядит часть разрушенной трубы ТЭЦ в Барнауле. Цитата из группы «Барнаул 22» в «Одноклассниках».

19:22 11.04.2021 «Топили шибко, однако, и дым из трубы не успевал вылетать!» — предположил в «Одноклассниках» Александр Халамейда.

19:23 11.04.2021 «Ну вот, теперь все лето без воды сидеть будем, пока трубу отреставрируют!» — беспокоится Надежда Бессонова.

19:25 11.04.2021 «А дальше что будет? А нам как быть? Скоро воду отключат, а потом и отопление. Хорошо что на улице тепло», — комментирует Ирина Лоскутова.

19:25 11.04.2021 «За ремонт трубы жители Барнаула заплатят как всегда», — иронизирует Сергей.

19:26 11.04.2021 ТЭЦ-2. Барнаул altairegion22.ru.

20:14 11.04.2021 На Барнаульской ТЭЦ-2 сразу после происшествия создан специальный оперативный штаб под руководством заместителя генерального директора — директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова. Для разработки плана ликвидации инцидента в Барнаул вылетел заместитель генерального директора компании, технический директор Олег Петров. ТЭЦ-2 продолжает нести нагрузку. Ведётся работа по включению дополнительных мощностей районной водогрейной котельной и Барнаульской ТЭЦ-3.

20:22 11.04.2021 Барнаульская ТЭЦ-2 — одно из важнейших звеньев в работе огромной системы, отвечающей за тепло и комфорт в домах барнаульцев.ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году. Строить теплоэлектростанцию начали в 1950 году по решению Совета министров СССР. Потребность в ней назрела еще со времен Великой Отечественной войны — в краевую столицу перевезли целый ряд крупных предприятий, эвакуированных с западных территорий страны. Городу нужны были новые мощности, способные обеспечить теплом и электроэнергией промпредприятия и жилой фонд. Цитата с сайта СГК.

20:22 11.04.2021 Три первых котла и турбины были введены на станции в эксплуатацию спустя пять лет после начала строительства. Производительность котлов составляла по 170 тонн пара в час, а турбины имели суммарную мощность 75 МВт. На проектную мощность предприятие вышло только почти 20 лет спустя, в 1973 году.

20:22 11.04.2021 Постепенно ТЭЦ-2 стала основой энергетического комплекса Барнаула и положила начало созданию единой энергосистемы края.

20:23 11.04.2021 К 2011 году на ТЭЦ-2 работали 18 котлов и 9 турбоагрегатов, большая часть которых уже не отвечала современным требованиям. В этом же году на станции была начата масштабная реконструкция в рамках программы модернизации энергетики — договоров предоставления мощности. ТЭЦ-2. Барнаул altairegion22.ru

20:23 11.04.2021 В феврале 2014 года в эксплуатацию был введен восьмой энергоблок, а в декабре — девятый. В результате основные фонды предприятия были обновлены на 30%, а мощность станции увеличилась — до 275 МВт по электроэнергии и 1087 Гкал/ч — по тепловой энергии. Завершившаяся реконструкция ТЭЦ-2 стала одним из крупнейших инвестиционных проектов в энергетике Алтайского края за последние годы.

20:23 11.04.2021 ТЭЦ-2. Барнаул altairegion22.ru.

20:24 11.04.2021 ТЭЦ-2 имеет стратегическое значение для обеспечения краевого центра теплом и электроэнергией, на ее долю приходится около 45% от общего числа потребителей СГК в Барнауле.

02:37 12.04.2021 «Труба 53 года постройки, еще лет 20 назад должна была рухнуть», — комментирует в ВК Андрей Штанг.

02:38 12.04.2021 «Хороший город: не сгорит, так рухнет», — иронизирует Мария Карманова.

04:09 12.04.2021 В связи с обрушением части трубы ТЭЦ-2 в Барнауле на время переключения части потребителей по резервным схемам теплоснабжения (от Барнаульской ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной) может быть некоторое снижение параметров теплоснабжения у части жителей центральной части города, Потока, посёлков Восточный и ВРЗ. Об этом 12 апреля информирует пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК). «Мы приносим свои извинения за временные неудобства и делаем все возможное, чтобы их минимизировать. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — призывают энергетики. Читайте подробнее: Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: СГК известило о проблемах с теплом

04:10 12.04.2021 Напомним, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле произошло накануне вечером, 11 апреля. Сразу после происшествия создан специальный оперативный штаб под руководством заместителя генерального директора — директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова. Читайте также: В СГК подтвердили факт обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле

05:33 12.04.2021 Пользователи группы «Инцидент Барнаул» пишут об отсутствии горячей воды у потребителей на проспекте Ленина.

05:46 12.04.2021 «Похоже, уже нужно около каждой трубы создавать оперативный штаб, хорошо, что чиновников на эти штабы хватит, а на своевременный ремонт денег явно не хватает», — иронизирует читатель ИА «Банкфакс».

05:50 12.04.2021 «Теперь попадёт в сводки по всей стране. То водонапорная башня упадёт на «буханку», то труба от ТЭЦ. Россия — страна высоких достижений, хорошо хоть не в наукограде, а в столице субъекта!» — пишет другой читатель в комментариях ИА «Банкфакс».

05:50 12.04.2021 Корреспонденту ИА «Банкфакс» не удалось выяснить в пресс-службе СГК, что стало причиной ЧП, велась ли на объекте подготовка к ремонту, совершались ли другие действия. В компании отметили, что вся информация оперативно публикуется в официальном Telegram-канале. Кроме того, представители СГК заявили, что комментарий от руководства поступит не ранее полудня 12 апреля.

05:51 12.04.2021 На ТЭЦ-2. Барнаул 22.mchs.gov.ru.

06:30 12.04.2021 «Дыма нет. Судя по всему, станция на «нуле», лет пятнадцать назад преодолели схожую ситуацию, и сейчас справятся, главное — все живы, остальное — деньги и месяц-другой хорошей работы… а там, глядишь, еще на лет 15 хватит», — рассуждает комментатор ИА «Банкфакс».

06:34 12.04.2021 От трубы ТЭЦ-2 в Барнауле осталась примерно половина. Цитата сообщества Barnaul22,

06:48 12.04.2021 «На проспекте Строителей, дом 41 отключено отопление», — информирует читатель ИА «Банкфакс».

06:52 12.04.2021 В Алтайском крае сегодня достаточно тепло. По данным синоптиков, температура воздуха 12 апреля прогреется до отметок +10…+15 градусов Цельсия, а местами по югу достигнет +20 градусов.

06:52 12.04.2021 СГК информирует: произведено переключение около 30% потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 на контур ТЭЦ-3 — район, ограниченный улицами Профинтерна, Партизанская, Ленина, Молодежная.

06:53 12.04.2021 На контур районной водогрейной котельной переведены потребители территории, ограниченной улицами Попова, Гущина, Озерная и микрорайона Потока. Это еще порядка 30% потребителей ТЭЦ-2. На нормативные параметры здесь планируется выйти к 13:00 часам — информация СГК.

07:04 12.04.2021 На ТЭЦ-2. Барнаул 22.mchs.gov.ru

07:09 12.04.2021 «Это очень большая удача, что всё случилось не в разгар морозов! Если бы авария произошла в самый разгар зимы, массового размораживания «элитарных» высотных человейников было бы не избежать, и на повестку дня встала бы задача их массового расселения. Лишний повод «властям деревни Барнаул» наконец-то задуматься и одуматься от строительства в холодном сибирском климате неприспособленных к нему человейников по субтропическим проектам», — пишет читатель ИА «Амител».

07:33 12.04.2021 На большое число барнаульских аварий и обрушений, в том числе с жертвами (хотя только половина апреля прошла), обратил внимание телеграм-канал «Алтайские крайности»: "Мы уже писали не раз про сотни аварийных домов в Барнауле, сотни километров труб с истекшим сроком эксплуатации. Построенное еще при советской власти, в 50−60-х гг., начинает массово сыпаться, а скорость обновления основных фондов в разы меньше скорости их выбытия. В СССР каждые 20 лет в Барнауле запускалась новая ТЭЦ: 1936 год — ТЭЦ-1, 1955-й — ТЭЦ-2, 1976-й — ТЭЦ-3, и это не считая постоянного апгрейда на этих предприятиях. Сейчас ждем, когда СГК снова запустит в народ свою любимую тему, якобы пора ТЭЦ-2 консервировать, мощностей ТЭЦ-3 хватит на весь город. Вместо того чтобы признать, что ни СГК, ни город не справляются с задачей обновления основных средств, будут засыпать народ ни к чему не обязывающими цифрами, как много лярдов тратится на реконструкцию. Ну и фестиваль очередной проведут с песнями». Об этом: «Ни СГК, ни город не справляются с задачей»: об обрушении ТЭЦ-2 в Барнауле

07:35 12.04.2021 Читатель ИА «Амител» недоумевает: «Я, конечно, не технический специалист, но разве на таких объектах не должно быть каких-то плановых осмотров, стоять какие-то маячки и датчики, должны быть, наверное, люди, отвечающие за техническое состояние (эта «труба», наверное, по высоте должна относиться к опасному производственному объекту определенной категории). Как она могла одномоментно сломаться-то? Взрыв, землетрясение — понимаю, а так?»

08:02 12.04.2021 В администрации Барнаула прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС. Его провел глава города Вячеслав Франк. Было сказано о том, что на ТЭЦ-2 создан оперативный штаб для разработки плана ликвидации инцидента. В Барнаул прибыл заместитель генерального директора компании, технический директор Олег Петров, на месте работают дежурные бригады СГК, сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управления ГОЧС г. Барнаула и полиции. Цитата barnaul_org.

08:02 12.04.2021 Произведено переключение части потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 на ТЭЦ-3 — около 30% (район, ограниченный улицами Профинтерна, Партизанская, Ленина, Молодежная).

08:02 12.04.2021 Благодаря подключению районной водогрейной котельной обеспечено теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей территории, ограниченной улицами Попова, Гущина, Озерная и микрорайона Потока. Это еще порядка 30% потребителей ТЭЦ-2. На нормативные параметры здесь планируется выйти к 13 часам.

08:03 12.04.2021 По итогам глава города Вячеслав Франк дал поручения: — проводить мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и многоквартирных домах, особое внимание уделить учреждениям здравоохранения; — организовать штаб в администрации города и рабочие группы в районах, где будет аккумулироваться вся оперативная информация.

08:03 12.04.2021 По итогам совещания принято решение ввести в краевой столице режим повышенной готовности.

08:11 12.04.2021 В связи с обрушением трубы ТЭЦ-2 в администрации Барнаула прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС. Его провел глава города Вячеслав Франк. Телеграм-канал городской мэрии информирует о ключевых решениях властей. В частности, о том, что в столице региона принято решение ввести режим повышенной готовности. На фото: рухнувшая труба повредила линию подачи топлива. Цитата сообщества «Барнаул 22» в социальных сетях. Об этом: Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: введён режим повышенной готовности

08:16 12.04.2021 «Интересно — сооружение было явно аварийным, в одночасье такое не происходит. Получается, что никакого стороннего контроля за состоянием, так сказать, стратегического объекта нет? Можно довести до любого состояния, а потом развести руками — ну не шмогла я, не шмогла?» — недоумевает читатель ИА «Амител».

08:18 12.04.2021 «Значит, в ветра труба спокойненько стояла, а тут в безветрие взяла и обрушилась? А не было там какой-то детонации угольной пыли? Почему молчат компентентные органы? Будет ли проведено расследование и поиск причин обрушения? Кто виноват? Объект-то соципльно важный», — соглашается второй участник дискуссии.

08:31 12.04.2021 Ситуация с рухнувшей трубой ТЭЦ-2 в Барнауле, обломок которой повредил тракт подачи угля, действительно вызывает много вопросов, ответы на которые ни власти города, ни энергетики пока не дают. В отсутствие официальной информации ширится обсуждение данного инцидента в социальных сетях и комментариях на сайтах местных СМИ. Читайте также: «Взяла и обрушилась?»: сети хотят знать, что произошло на ТЭЦ-2 в Барнауле

08:38 12.04.2021 «На сколько нам сейчас ценник на тепло поднимут, чтобы трубу восстановить? Ну отопление точно в квитанциях до июня будет!» — иронизирует участник группы «Инцидент Барнаул» Лариса Горгулева.

08:52 12.04.2021 «Что у нас за последнее время произошло? Сгорел склад, обрушились стены у двух домов, обрушилась труба ТЭЦ. Что же нам показывают в новостях центральное телевидение: в Испании сгорел склад. Не доросли мы еще до масштабов Испании, интересно, чему надо у нас случиться, чтобы и нас в новостях центрального телевидения упомянули?» —недоумевает читатель ИА «Амител».

09:20 12.04.2021 Проверку по факту обрушения дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле начала прокуратура Алтайского края. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Подробности в материале: Прокуратура начала проверку после обрушения дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле

09:42 12.04.2021 «Никто не пострадал» — это оправдывает все ЧП, случившиеся в последнее время в Барнауле. Настолько у нас дальновидные начальники, что увели заранее народ от неминуемой гибели. Может, наградить их за это?…» — иронизирует читатель ИА «Амител».

09:54 12.04.2021 «Ну вот, так и говорят, любезные: краю — труба! А какая труба? Ну, которая рушится!» — шутят читатели ИА «Амител».

09:54 12.04.2021 На ТЭЦ-2. Барнаул 22.mchs.gov.ru.

10:24 12.04.2021 Ситуацию с частичным обрушением трубы барнаульской ТЭЦ-2 прокомментировал технический директор СГК Олег Петров. По его словам, данная труба обслуживала три котла. Топливоподачу ТЭЦ-2 в Барнауле пришлось остановить. Потребители переводятся на резервные источники. Также из интервью с энергетиком можно сделать вывод о том, что заключение на пригодность эксплуатации трубы компания получила в августе 2020 г. и расчитывала, что данная конструкция проработает ещё порядка 17 лет. В причинах обрушения будут разбираться, но, чтобы её восстановить, денег потребуется не меньше, чем возвести новую. Поэтому в дальнейшем труба эксплуатироваться не будет. Читайте также: Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: подача тепла остановлена

10:29 12.04.2021 Ситуацию с частичным обрушением трубы барнаульской ТЭЦ-2 прокомментировал технический директор СГК Олег Петров: [[[list-0]]]

10:45 12.04.2021 Момент обрушения трубы барнаульской ТЭЦ-2 попал на видео. На кадрах, которые публикует, к примеру, канал ENews112, видно, как верхняя часть средней конструкции буквально рассыпается в пыль, словно складываясь внутри трубы. Пыль огромным черным облаком оседает вниз. Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле случилось 11 апреля в 20:19 по местному времени. Отколовшейся обломок повредил ленту приема подачи топлива. Тогда в комментариях появились сообщения о том, будто бы очевидцы почувствовали вибрацию и хлопок. Подробности в материале: Опубликованы видеокадры крушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле

10:49 12.04.2021 «Представляете, уважаемые барнаульцы, если бы это все случилось зимой? Причина всего этого — полнейшая бесхозяйственность в стране! Бардак и тотальное воровство! Все оборудование на этой ТЭЦ изношено абсолютно! Предприятия, производящие котлы высочайшего качества, у нас в стране в период так называемой стабильности уничтожены и разворованы с попустительства власти! В том числе и наш барнаульский Сибэнершомаш! Дальше будет только еще «веселей», — предполагает читатель ИА «Банкфакс».

10:52 12.04.2021 В СГК не смогли назвать причины частичного разрушения второй дымовой трубы ТЭЦ-2. Технический директор всей «Сибирской генерирующей компании» Олег Петров так прокомментировал вопрос о причинах обрушения: «Обследование дымовой трубы у нас проводила специализированная организация. Мы имеем заключение от 10 августа 2020 года, в котором говорится, что труба может работать ещё 17 лет. Мы активно изучаем в том числе и обломки бетона, которые возникли в результате разрушения трубы. Данная дымовая труба железобетонная 59 года сдачи в эксплуатацию. Труба достаточно старенькая, но была признана работоспособной. Капитальные ремонты данному объекту проводили в соответствии с нормативными требованиями. Последний капитальный ремонт был выполнен в 2008 году. В 2017-м был проведен средний ремонт этой трубы. В принципе, замечаний по ее работоспособности у нас не было. Не только у нас, но и у экспертов, которые ее проверяли. После 20 лет службы такие трубы проверяются с периодичностью раз в пять лет», — сказал Петров в разговоре с журналистами. Цитата канала barnaulfm.

11:14 12.04.2021 В зоне действия барнаульской ТЭЦ — 2, где обрушилась часть трубы дымохода, находится 1285 многоквартирных домов, 220 частных, 34 школы, 69 детских садов, 23 медицинских учреждения, проживает порядка 246 тысяч человек. Об этом было сказано 12 апреля в ходе совещания, которое провёл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона. По оценке мэра Барнаула Вячеслава Франка, за прошедшую ночь удалось организовать подачу теплоснабжения по всему контуру ТЭЦ-2. Запущена котельная, которая охватывает территорию в границах улиц Попова, Гущина, Озерная, зоны Потока. Есть проблема: температура теплоносителя на выходе составляет сейчас 65 градусов при нормативе 72. Об этом: Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: с теплоносителем возникли проблемы

12:06 12.04.2021 На ТЭЦ-2. Барнаул 22.mchs.gov.ru

12:21 12.04.2021 «Ну правильно, она (труба ТЭЦ-2, — прим. ИА REGNUM) была построена ещё до освоения человечеством космоса, а сегодня уже марсоходы бороздят просторы Красной планеты», — отмечает участник сообщества «Инцидент Барнаул» (ВКонтакте).

12:27 12.04.2021 Участник сообщества «Инцидент Барнаул» (ВКонтакте) Антон Сварягинпредположил, что обрушение трубы ТЭЦ-2 могло спровоцировать землетрясение. В подтверждение он опубликовал визуализацию интерактивной карты сейсмических событий: «Умеренная магнитуда. Землетрясение 4.1 — 61 км к юго-востоку от Барнаула, Алтайский край, Россия, 12 апреля 12:52 (GMT +7) — 2 часа 35 минут назад».

12:46 12.04.2021 На ТЭЦ-2 в Барнауле развалилась труба. Никто не пострадал, но конструкция рухнула прямо на теплопровод, из-за чего несколько районов города могут остаться без тепла и горячей воды. Неприятный инцидент, но предсказуемый, если учесть, что ТЭЦ эксплуатируется практически без ремонта с 1955 года. Цитата канала regionalny.

12:49 12.04.2021 СГК: вторая дымовая труба Барнаульской ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1959 году. Ее высота составляла 120 метров. Последнее обследование железобетонной трубы проведено в августе 2020 года. Вообще такие работы выполняют один раз в пять лет. В 2008-м ее капитально ремонтировали. В 2017-м проводился текущий ремонт. В 2022 году планировался капремонт трубы на сумму 5,9 млн рублей. В целом на станции за последние пять лет выполнены различные ремонтные работы на сумму более 2 млрд рублей, не считая инвестиций. В этом году ремонтный фонд составляет более 400 млн рублей.

13:08 12.04.2021 СГК: районная водогрейная котельная вышла на необходимые для качественного теплоснабжения и обеспечения жителей горячей водой параметры к 13.00, как и планировалось. Сейчас к ее мощностям подключены дома барнаульцев, живущих на территории, ограниченной улицами Попова, Гущина, Озерная и микрорайоне Поток. Это порядка 30% потребителей ТЭЦ-2.

13:18 12.04.2021 Напомним, что обрушение верхней части второй дымовой трубы на ТЭЦ 2 произошло вчера в 20 часов 19 минут. Очевидцы сообщали, что незадолго до ЧП они слышали громкий хлопок и ощутили вибрацию. К счастью, пострадавших нет. Однако рухнувшие вниз с большой высоты обломки повредили тракт подачи угля. Поэтому для абонентов ТЭЦ-2, а это полторы тысячи жилых домов и более 120 соцобъектов, срочно пришлось искать другие источники тепло‑ и электроснабжения. Цитата из видео.

13:39 12.04.2021 «Труба достаточно старенькая, но была признана работоспособной. Капитальные ремонты данному объекту проводили в соответствии с нормативными требованиями. Последний капитальный ремонт был выполнен в 2008 году. В 2017 был проведен средний ремонт этой трубы. Замечаний по ее работоспособности у нас не было», — сообщил Олег Петров, заместитель генерального директора СГК. Цитата katun24.ru.

13:44 12.04.2021 «Электрическую нагрузку мы существенно сбросили, но это никак не влияет на надежность работы энергоузла. Мы развернули на Бийской ТЭЦ один генератор, загружена Барнаульская ТЭЦ-3. По тепловой нагрузке ТЭЦ-2 ведет режим в соответствии с графиками. От контура ТЭЦ-2 остаются у нас запитанные потребители. Порядка 90 тыс. населения. Это около 650 многоквартирных домов, 450 частных домов», — отметил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. Источник — katun24.ru.

14:04 12.04.2021 На ТЭЦ-2. Барнаул 22.mchs.gov.ru.

14:05 12.04.2021 Сейчас ТЭЦ-2 работает на том запасе сырого угля, который был в бункерах. Вопрос пополнения сейчас стоит для энергетиков особенно остро. Работу в прежнем режиме планируют восстановить за 4 дня. Для этого на предприятии будут ежедневно работать около 200 сотрудников. Цитата katun24.ru.

14:07 12.04.2021 Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский поставил задачу обеспечить синхронизацию работы диспетчерских служб города и Барнаульской теплосетевой компани, сообщает barnaul_org. По решению оперативного штаба по всем вопросам, связанным с подачей отопления и горячей воды, барнаульцы могут обратиться в дежурные диспетчерские службы районных администраций.

14:08 12.04.2021 По данным представителей регионального минздрава, в настоящее время жалоб на нарушение температурного режима в поликлиниках и больницах города не поступало. Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский поручил главам районных администраций взять на особый контроль медицинские учреждения, в которых находятся стационары.

14:08 12.04.2021 По информации председателя комитета по образованию Барнаула Андрея Муля, в образовательных учреждениях также организован мониторинг температурного режима.

14:53 12.04.2021 По поводу вибрации и якобы слышанного многими хлопка в процессе обрушения трубы ТЭЦ в группе «Барнаул 22» высказалась Надежда Бессонова: «У меня с кухни видно трубы, но звука не было слышно! А вот отопление слышно — батареи холодные сегодня!».

15:35 12.04.2021 На ТЭЦ-2. Барнаул 22.mchs.gov.ru

17:18 12.04.2021 Обрушившаяся на ТЭЦ-2 в Барнауле труба была изношена более чем на 50−60%, заявил РИА Новости профессор МИСИ, эксперт по пожарной безопасности Владимир Ройтман. По его мнению, причина обрушения в неграмотной эксплуатации.

18:35 12.04.2021 Технический директор СГК Олег Петров. Цитата из видео. barnaul.org

19:00 12.04.2021 К обрушившейся трубе Барнаульской ТЭЦ-2 подключены три котла станции, при обрушении фрагментов трубы пострадала конструкция топливоподачи. Сейчас станция продолжает работать на запасе топлива в бункерах сырого угля. Восстановить работоспособность станции планируется за четыре дня. В дальнейшем труба эксплуатироваться не будет, сообщил технический директор СГК Олег Петров, передает barnaul.org.

20:42 12.04.2021 На ТЭЦ-2. Барнаул 22.mchs.gov.ru

03:11 13.04.2021 Родителей предупредили о снижении температуры в детсадах из-за аварии на ТЭЦ-2, пишет «Толк». Воспитатели барнаульских детсадов просят 13 апреля принести для детей теплую одежду, так как в помещениях дошкольных учреждений, попавших в зону аварии, может быть прохладно. Как уточняет председатель барнаульского комитета по образованию Андрей Муль на официальном сайте мэрии города, в образовательных учреждениях организован мониторинг температурного режима.

03:23 13.04.2021 «После последней проверки труба не простояла и года! Кто проводил проверку? Кто из чиновников подписывал акты проверки стратегического объекта? Кто будет отвечать за это откровенное очковтирательство? На сколько теперь поднимут и без того запредельные тарифы на тепло и на электроэнергию, чтобы ещё раз собрать с населения миллиарды в карманы собственников этой частной конторы?» — задается вопросом читатель ИА «Банкфакс».

03:25 13.04.2021 Ещё вопрос от читателей ИА «Банкфакс»: «Дымоходная труба ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1959 году. Проверка состояния трубы проводится раз в пять лет. Последнее обследование проводили в августе 2020 года. Нормативы по срокам проверки и технического обслуживания для объекта, работающего в агрессивной среде при высоких температурах, при прямом атмосферном воздействии, вызывают вопросы, особенно при возрасте трубы 60 лет. Что показала проверка трубы в августе 2020 года? Какой нормативный срок эксплуатации трубы? Какие государственные органы технадзора отвечают за проверки?»

07:04 13.04.2021 В связи с обрушением трубы ТЭЦ-2 в Барнауле специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) известили о том, что параметры подачи отопления и горячей воды для части потребителей ТЭЦ-2 незначительно снижены. «Ситуация будет нормализована в ближайшее время. Сейчас ведётся работа по включению дополнительных мощностей. Также специалисты приступили к восстановлению тракта топливоподачи», — отмечает СГК. Тем временем в ближайшие дни на Алтае ожидается похолодание. Если сейчас воздух прогревается до +8 °C, то уже 14 апреля в регионе будет до — 5 °C. Читайте также: В Барнауле из-за обрушения трубы ТЭЦ-2 снижена подача тепла

07:05 13.04.2021 Напомним, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле и повреждение конвейера подачи топлива случились вечером 11 апреля. Пострадавших нет, но теплоподача прекратилась. Мэрия города ввела режим повышенной готовности, а прокуратура Алтайского края начала доследственную проверку. Причины обрушения до сих пор не названы. Читайте также: Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: с теплоносителем возникли проблемы

07:11 13.04.2021 СГК: Тепло от станции продолжают получать жители района, ограниченного улицами Северо-Западная и Профинтерна, район ВРЗ, Жилплощадка и посёлок Восточный, а также квартал, ограниченный улицами 80-й Гвардейской Дивизии, Чеглецова, Северо-Западная и пр. Ленина. Остальные потребители переведены на контур ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной.

10:36 13.04.2021 Руководство СГК причину обрушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле пока не обнародовало. Известно лишь, что конструкция построена в 1959 году и в последний раз ремонтировалась четыре года назад, а обследование проходила в 2020 году. Версию о том, что обрушению предшествовал хлопок, изучил телеграм-канал https://t.me/altaikrai «Алтайские крайности». Со ссылкой на свои источники он делится некоторыми предположениями: «Во-первых, взорваться могут продукты, которые не сгорели в котле. А таких при соблюдении технологии немного, максимум 4%. Во-вторых, эти продукты в каменном угле (в отличие от бурого) не обладают повышенной горючестью и взрывоопасностью. К тому же температура уходящих газов в трубе должна была быть относительно небольшой, не превышать 200 градусов. В-третьих, такие продукты до попадания в трубу вообще-то должны оставаться в золоулавливателе. Ну то есть версия хлопка была бы сомнительной, если бы соблюдалась вся технология работы котла. А если вдруг технология нарушается — ожидать можно не только хлопка». Об этом: Причины обрушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: версия хлопка

12:18 13.04.2021 СГК: резервное оборудование ТЭЦ-2 включено в работу. В ближайшее время параметры отопления и горячего водоснабжения будут восстановлены.

15:09 13.04.2021 Пожарная машина. Барнаул. Источник: 22.mchs.gov.ru

16:30 13.04.2021 «Барнаульская ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1955 году. К 2011 году на ТЭЦ-2 работали 18 котлов и 9 турбоагрегатов, большая часть которых уже не отвечала современным требованиям. В этом же году на станции была начата масштабная реконструкция. В феврале 2014 года в эксплуатацию был введен восьмой энергоблок, а в декабре — девятый. ТЭЦ-2 имеет стратегическое значение для обеспечения краевого центра теплом и электроэнергией, на ее долю приходится около 45% от общего числа потребителей Сибирской генерирующей компании в Барнауле». Источник: сайт СГК

17:54 13.04.2021 Заседание оперативного штаба по ситуации на ТЭЦ-2 в администрации Барнаула. Источник: barnaul.org

18:41 13.04.2021 ТЭЦ-2. Источник: sibgenco. online

20:51 13.04.2021 Обвалившаяся труба ТЭЦ-2. Источник: sibgenco. online

22:57 13.04.2021 Батарея. Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна.