Барнаул, 19 апреля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. После перевода в штатный режим работы Барнаульская ТЭЦ-2, где неделю назад произошло обрушение трубы дымохода, подтвердила располагаемую электрическую мощность. Об этом 19 апреля сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).

Altairegion22.ru ТЭЦ-2. Барнаул

Как пояснили энергетики, начиная с 16 апреля, и в выходные дни СГК проводила рабочие испытания на подтверждение располагаемой мощности Барнаульской ТЭЦ-2. Поступила команда включить в работу поочередно три турбогенератора суммарной мощностью 240 МВт. Один из них — №6 — был уже на тот момент в работе. Их загрузили на располагаемую мощность. Таким образом была подтверждена способность станции к выработке электроэнерги.

«По результатам испытаний замечаний от Системного оператора станция не получила. Каждый турбогенератор отработал согласно заданию по несколько часов. Сейчас на ТЭЦ-2 в работе находится один турбогенератор, мощности которого достаточно для обеспечения тепловых потребителей», — отмечает пресс-служба СГК.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение железобетонной трубы дымохода ТЭЦ-2 произошло вечером 11 апреля: судя по видеокадрам, её верхняя часть просто взяла и рассыпалась в пыль, повредив конвейер подачи топлива. Все три обслуживаемые ею котла пришлось остановить. Никто из людей не пострадал, а отключение тепла и горячей воды потребители пережили с меньшими проблемами из-за резкого потепления в регионе.

СУ СК РФ по Алтайскому краю усмотрело в произошедшем признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»), возбудив уголовное дело. Но причины обрушения для сих пор не названы.

Читайте также: Превратим бедность в нищету: социальное неравенство набирает силу на Алтае