Барнаул, 12 апреля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Момент обрушения трубы барнаульской ТЭЦ-2 попал на видео. На кадрах, которые публикует, к примеру, канал ENews112, видно, как верхняя часть средней конструкции буквально рассыпается в пыль, словно складываясь внутри трубы. Пыль огромным черным облаком оседает вниз.

Цитата из видео Как рушилась труба барнаульской ТЭЦ-2

Следите за развитием событий в трансляции: «В Барнауле рухнула труба ТЭЦ-2 — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле случилось 11 апреля в 20:19 по местному времени. Отколовшийся обломок повредил ленту приема подачи топлива. Тогда в комментариях появились сообщения о том, будто бы очевидцы почувствовали вибрацию и хлопок.

Читайте также: Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: с электричеством проблем не будет?

Технический директор СГК Олег Петров заявил, что заключение на пригодность эксплуатации трубы компания получила в августе 2020 г. и рассчитывала, что данная конструкция проработает ещё порядка 17 лет.

Читайте также: Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле: подача тепла остановлена