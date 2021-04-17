Altairegion22.ru ТЭЦ-2 до аварии

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Почти все главные события уходящей недели в Алтайском крае (помимо новой барнаульской знаменитости — обрушившейся трубы дымохода ТЭЦ-2) так или иначе были связаны со всё более заметным в регионе финансовым и социальным неравенством, урбанизацией и уничтожением деревень. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из них.

«Хороший город: не сгорит, так рухнет»

В Барнауле с наступлением весны вслед за ветхими домами посыпались и другие аварийные объекты. А ведь только половина апреля прошла! Самым эпичным стало крушение железобетонной трубы дымохода ТЭЦ-2: вечером 11 апреля её верхняя часть просто взяла и рассыпалась в пыль, повредив конвейер подачи топлива. Все три обслуживаемые ею котла пришлось остановить.

Можно сказать, энергетики в этой ситуации легко отделались: никто из людей не пострадал, а отключение тепла и горячей воды потребители пережили с меньшими проблемами из-за резкого потепления в регионе. СУ СК РФ по Алтайскому краю усмотрело в произошедшем признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»), возбудив уголовное дело. Но причины обрушения для сих пор не названы.

Altairegion22.ru ТЭЦ-2 до аварии

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«Я, конечно, не технический специалист, но разве на таких объектах не должно быть каких-то плановых осмотров, стоять какие-то маячки и датчики, должны быть, наверное, люди, отвечающие за техническое состояние (эта «труба», наверное, по высоте должна относиться к опасному производственному объекту определенной категории). Как она могла одномоментно сломаться-то? Взрыв, землетрясение — понимаю, а так?» — недоумевает читатель ИА Амител.

«Значит, в ветра труба спокойненько стояла, а тут в безветрие взяла и обрушилась? А не было там какой-то детонации угольной пыли? Почему молчат компетентные органы? Будет ли проведено расследование и поиск причин обрушения? Кто виноват? Объект-то социально важный», — соглашается второй участник дискуссии.

Цитата из instagram.com/barnaul.insta ТЭЦ-2 после аварии

«Запас прочности и качества времен СССР пошёл на убыль… что теперь настроят?» — пишет в комментариях участник группы «Инцидент Барнаул» Георгий Гусев.

«Труба 53-го года постройки, еще лет 20 назад должна была рухнуть», — комментирует в «ВК» Андрей Штанг.

«Хороший город: не сгорит, так рухнет», — иронизирует Мария Карманова.

«Считаем аварии в Барнауле за апрель. Который еще и до середины не дошел: 5 апреля — многоквартирник по 1-й Западной, 51 (дом 1948 г. постройки, в 2019 признан аварийным); 7 апреля — еще один по Советской Армии, 54 (1954 г. постройки, признан аварийным в 2013); 11 апреля — упавший ствол дерева убил человека на Павловском тракте. В то же день — развалилась труба ТЭЦ-2 (1955 г. постройки), теплоснабжение Потока, Восточного, ВРЗ, Центральной части снижено», — отмечает телеграм-канал «Алтайские крайности». Автор не исключает: вместо того, чтобы признать, что ни СГК (Сибирская генерирующая компания обслуживает данную ТЭЦ — прим. С.Ш.), ни город не справляются с задачей обновления основных средств, гражданам вновь будут говорить, что якобы пора ТЭЦ-2 консервировать, мощностей ТЭЦ-3 хватит на весь город.

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«Это очень большая удача, что всё случилось не в разгар морозов! Если бы авария произошла в самый разгар зимы, массового размораживания «элитных» высотных человейников было бы не избежать, и на повестку дня встала бы задача их массового расселения.

Цитата из youtube.com ТЭЦ-2 после аварии

Лишний повод «властям деревни Барнаул» наконец-то задуматься и одуматься от строительства в холодном сибирском климате неприспособленных к нему человейников по субтропическим проектам», — пишет читатель ИА Амител.

«Никто не пострадал» — это оправдывает все ЧП, случившиеся в последнее время в Барнауле. Настолько у нас дальновидные начальники, что увели заранее народ от неминуемой гибели. Может, наградить их за это…» — иронизирует другой читатель.

«Оптимизацию здравоохранения придумали двоечники»

Широкий отклик с многочисленными комментариями получило сообщение об отсутствии медицины на селе, которое опубликовала на своей странице в Instagram врач-рентгенолог Татьяна Щегарцова. По её словам, в отдалённых районах региона (типа Хабаров, Бурлы, Курьи) существует жесточайший дефицит медицинских кадров.

Женщина также заявила: поскольку оптимизацию здравоохранения проводили экономисты, совершенно не представляющие, что такое расстояния между населенными пунктами в Сибири, после отмены ковидных выплат на Алтае случится очередной отток врачей и медсестёр.

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«А ты попробуй из Бурлы в Барнаул больного довезти: это ж семь часов, а то и больше! Права врачиха: оптимизацию здравоохранения экономисты придумали, двоечники», — пишет автор телеграм-канала «ЗамТоменко».

"Не надо велосипед изобретать! Даёте медикам заработную плату больше, чем у полиции и всё — вопрос с кадрами сам решится! Не хотят молодые специалисты идти за копейки работать, им ещё ипотеки платить и тому подобное!» — пишет участник группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») Алексей Герасимов.

«В сёлах зарплата даже до 20 тысяч рублей не добирается у врачей, в городе участковые педиатры за 25 тысяч рублей на несколько участков пашут… Так о каком энтузиазме идёт речь?

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница. Сломанная кровать

О том, чтобы учиться 6−8 лет, получать 25 тысяч, из них ещё, кстати, самостоятельно оплачивать обучение по программе НМО, потому что денег в лечебном учреждении нет на это (а по закону часть обучения оплачивает как раз таки ЛУ, в котором работаешь). А иначе ты не продлишь свою лицензию через 5 лет.

С энтузиазмом работают только на тех должностях, у которых есть доступ к бюджету, они работают с таким энтузиазмом, что получают деньги за три ставки», — делится информацией Полина Лобова.

«Оптимизация… Даже с ребенком надо весь город обскакать — к нефрологу на Строителей (медучреждение на проспекте Строителей в Барнауле — прим. С.Ш.), к неврологу на Сулиму (один из спальных районов Барнаула — прим. С.Ш.), кардиолог на Г-Алтайской (улица в Барнауле — прим. С.Ш.), еще какой-то врач на 40 лет Октября (столичная улица краевого центра — прим. С.Ш.)… Самая лучшая система здравоохранения», — замечает Олег Малинин.

«Ждите новый отток врачей»… Да уже давно идёт масштабный отток людей, кому повезло — в более развитые города, а кому нет — на тот свет. Скоро лечить некого будет», — иронизирует Владимир Очаковский.

«Жульё» и льготная ипотека

Неожиданно болезненной для жителей региона оказалась тема льготного ипотечного кредитования. Вернее — его прекращения. О том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к правительству России с просьбой продлить льготную ипотеку под 6,5% для Алтайского края, известил в ходе круглого стола региональный министр строительства Иван Гилёв.

«Что это такое? То есть в одном населённом пункте ипотеку убираем, в другом — оставляем. Мы хотим вызвать миграцию из Алтайского края в Новосибирск? Учитывая все эти вещи, вопрос, конечно, требует дополнительной проработки», — заявил чиновник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

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«Томенко просит продолжения вечеринки, но она закончилась и впереди ждет тяжелое похмелье. А так называемым застройщикам давно пора понять, как прежде уже не будет никогда. Ситуация изменилась, и им тоже надо меняться, либо уходить», — считает читатель ИА Амител под псевдонимом «Абориген».

»Может, нашему губернатору честно рассказать о положении дел с зарплатами и ценами в Алтайском крае? Например, вчера нам на работе объявили о снижении наших доходов на 30% с 1 мая, а кому не нравится — две недели отработки и на выход с вещами. В слезах села смотреть вакансии и еще громче заплакала.

Большинство предложений от 8000 до 15 000 тысяч рублей, и то не официальное трудоустройство, а по договору возмездного оказания услуг (самозанятые и т.д.). Кстати, никто из коллектива не стал увольняться, чтобы последнего не лишиться», — пишет другая участница дискуссии.

«Врут и не краснеют. Дома строили по старым ценам на материалы, а продать хотят по новым. Жульё! Льготную ипотеку можно оставить при условии заморозки цен на уровне 1 января 2020 года.

Не хотят дешевле продавать — значит в программе не участвуют и идут лесом. Распространить льготную ипотеку на вторичку. Посмотрят как деньги мимо них идут и сразу завоют и цены упадут», — предлагает N.

«Голые кости да хлеб»

Большой отклик в местных социальных сетях и телеграм-каналах вызвала статья ИА REGNUM «Покупательская неспособность: сельчанам на Алтае не хватает денег на еду». Напомним, в ней говорилось о том, что в Алтайском крае, жители которого получают самые низкие в Сибири зарплаты, часть продуктов первой необходимости за последний год подорожала на 70%. Все больше людей стали питаться в долг. Многие не могут позволить себе есть даже яйца как отдельное блюдо. Вместо натуральных продуктов покупают заменители. Работы тоже нет. Одной из высокооплачиваемых является, к примеру, лепка пельменей: чтобы заработать четыре тысячи рублей, нужно налепить 100 кг.

Степень обнищания крестьян становится критической, но на этом фоне число миллиардеров выросло в разы (!)

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Хлеб

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«Совсем твоя власть край наш хлебосольный до ручки довела. Энто где ж это видано, чтоб крестьянам-землепашцам жрать неча было! А ведь нечего, Петрович, нечего. Голые кости да хлеб. А за лекарства я вообще молчу. Даже самых простых и дешевых не достать», — пишет в адрес губернатора региона Виктора Томенко телеграм-канал «ЗамТоменко».

Автор публикации также процитировал интервью ИА REGNUM, в котором алтайский фермер Вячеслав Лаптев отмечал, что его земляки не могут позволить себе даже дешёвой курицы, а самым популярным продуктом в местном магазине стали обрезанные свиные ребрышки по 170 рублей, на которых мяса практически нет.

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«Кстати, ты, Петрович, не в курсе, почему на селе говядина по 600₽ за килограмм, а в Барнауле по 400₽? Почему те же свиные голые кости в Барнауле по 60−80 рублей за килограмм, а на селе по 170₽? Как-то не правильно твоя экономика работает, не находишь.

Ведь товар, который ближе к производителю и стоить должен дешевле. А у тебя выходит, что привезти говядину в Барнаул дешевле, чем оставить в сельской глубинке. Что за чудо-чудное? Народ на еду не наскребает.

И это работающий народ, Петрович. Вот ты скажешь, скотину на частном подворье держать можно. Так ведь за корма опять же заплати, за ветпрепараты заплати, за сенокос заплати. А с каких барышей-то? С зарплаты в 4000 рублей? Вот и идут в лес мужики лося браканьерничать, чтоб хоть раз мяса поесть», — делится наблюдениями «ЗамТоменко».

Автор телеграм-канала напомнил, что президент предложил новую методику расчёта эффективности российских губернаторов: согласно одному из пунктов которой станет учёт развитости в регионе волонтерства, спорта и культурной среды.

«Вишь, Петрович, государство уже об пище духовной для народа задумываться начало. А у нас жрать нечего. Базовые потребности не удовлетворены, так сказать. Так что провалишь ты этот экзамен. Точно тебе говорю. А регион из-за тебя, между прочим, не сможет получить дополнительные федеральные дотации», — пишет «ЗамТоменко».

"Позор всему министерству за нашу нищету»

Сколько бы не велось разговоров о преодолении бедности и повышении уровня благосостояния в стране, Алтайский край почему-то постоянно остаётся в стороне. Даже когда правительство России объявило о готовности начать выплаты пособий для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет по новым правилам, алтайские чиновники не успели оперативно внедрить новую форму заявления, последовали массовые отказы нуждающимся. Региональный министр социальной защиты Наталья Оськина еще и посетовала: а куда спешить?

Altairegion22.ru Наталья Оськина

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«Преодолеем бедность, превратив её в нищету», — иронизирует читатель ИА Банкфакс. Другой участник осуждения обратил внимание на алогичность заявлений чиновницы Оськиной:

«В других регионах больше заявлений; на местных упала большая нагрузка; быстро работать мы не умеем; пишите правильно разборчиво; если ошибка — платить не будем; торопиться не надо — потерпите».

«Товарищ министр, наша зарплата в 13 тысяч считается нормальной? Откуда вы взяли про 26, трубите везде. Нету в помине такой зарплаты, нету. Позор всему министерству за нашу нищету», — пишет читатель под псевдонимом «Социальный работник».

"Поищем самого богатого»

В конце уходящей недели стали доступны декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сенаторов и депутатов Госдумы. Несмотря на то, к моменту появления данной информации жители Алтайского края уже почивали, готовясь к выходным, информация не прошла незамеченной.

ИА Амител, порывшись «в карманах» алтайских сенаторов — Александра Карлина и Сергея Белоусова — сделали выводы, что за год чиновники стали ещё богаче, получив доход более восьми и более шести миллионов соответственно.

altairegion22 Александр Карлин

Тем временем канал «Алтайские крайности» нашли самого богатого депутата Госдумы.

«Мы в карманы краевых нищебродов заглядывать не станем, а поищем самого богатого. Им стал Григорий Аникеев, депутат «Единой России» от Владимирской области. Его доход за год вырос на 391 миллион и составил в 2020 году 2,733 миллиарда рублей.

Доход другого единоросса — Леонида Симановского — составил 1,591 миллиарда рублей, что на 475 млн больше, чем в 2019 году. Так что когда в следующий раз будете сетовать на падение реальных доходов и рост цен на «дошик» — вспомните про этих уважаемых людей, ежедневно пекущихся в Думе о нашем и вашем благополучии», — советуют «Алтайские крайности».

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