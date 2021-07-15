ДТП с участием блогера Эдварда Била
В Госдуме приговор блогеру Билу назвали странным и несоразмерным
В отношении блогера Эдварда Била вынесен странный приговор, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). «Странный приговор вынесен в отношении Эдварда Била. Как минимум странный», — отметил Нилов в ТГ-канале. Парламентарий обратил внимание на то, что гражданин...
15 июля 2021
Пресненский суд вынес приговор блогеру Эдварду Билу
Блогеру Эдварду Билу по решению суда ограничат свободу на два года по делу о ДТП на Смоленской площади Москвы, сообщает 14 июля пресс-служба Пресненского суда столицы. Авария произошла в апреле 2021 года, в результате неё получила тяжкий вред здоровью водитель одного из автомобилей. Читайте также...
14 июля 2021
Дело Эдварда Била о крупном ДТП в Москве поступило в суд
В суд поступило уголовное дело известного блогера Эдварда Била, устроившего крупную автомобильную аварию в центре Москвы, сообщает 30 июня пресс-служба столичной прокуратуры. Бил обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Авария...
30 июня 2021
Блогер Эдвард Бил продал свои автомобили для компенсации нанесённого ущерба
Российский блогер Эдвард Бил, обвинённый в ДТП в центре Москвы, продал свои автомобили ради выплаты компенсаций пострадавшим. Об этом сообщило издание «Рамблер». По данным СМИ, Бил утверждает, что потерпевшие постоянно меняют размер суммы компенсации ущерба. Виновник ДТП также уточнил, что «он не...
1 июня 2021
После ДТП с Эдвардом Билом блогеров-лихачей поставили на учёт в ГИБДД
Правоохранительные органы поставили на специальный учёт блогеров, известных своим опасным вождением. Об этом 17 мая сообщил телеграм-канал Mash. По данным Mash, в список попали популярные блогеры Настя Ивлеева и Гусейн Гасанов. Также под особым присмотром ГИБДД оказались блогеры Миша Литвин...
17 мая 2021
«Сколько стоит искалечить человека?» — дело против блогера могут закрыть
Заявление адвоката Андрея Князева о том, что защита потерпевшей попросила следствие прекратить уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 мая в социальной сети...
15 мая 2021
В ГИБДД объяснили полтысячи неоплаченных штрафов на автомобиль блогера Била
В ГИБДД ответили на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР) о причинах несоответствия количества зафиксированных нарушений блогера Эдварда Била реальным делам об административных правонарушениях. «Автоинспекция просто не располагала сведениями о собственнике той самой Ауди с блогером Билом...
29 апреля 2021
«Раз в 20 лет калека, то не перевоспитать» —треш-стримеру «очень мало» дали
Информация пресс-службы прокуратуры Подмосковья о том, что блогера и треш-стримера Станислава Решетняка приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 27 апреля...
28 апреля 2021
Автотехническую экспертизу назначили по делу о ДТП с блогером Билом
Дополнительные экспертизы, в том числе автотехническую, назначила полиция в связи с уголовным делом о массовом ДТП против блогера Эдварда Била. Об этом начальник следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве Игорь Яковлев сообщил 9 апреля журналистам. Яковлев отметил...
9 апреля 2021
ГИБДД и Генпрокуратуру просят выяснить, как возможны сотни штрафов на авто
Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой установить причины, по которым водители на автомобилях с сотнями нарушений ПДД продолжают беспрепятственно передвигаться по дорогам, передает...
9 апреля 2021
Из комы вышла женщина, пострадавшая в ДТП с участием блогера
Из комы вышла Мария Артемова, пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием блогера Эдварда Била. Об этом заявил муж пострадавшей, сообщает издание «360». По его словам, в состоянии Артемовой наблюдается положительная динамика. «Из комы она вышла. Пока меня к ней не пустили», —...
6 апреля 2021
В Госдуме требуют проверок московского ГИБДД в связи с ДТП блогера Била
В связи с ДТП с участием блогера Эдварда Била лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Генпрокуратуру проверить московское управление ГИБДД, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля. Миронов обратил внимание на то, что Бил «ездит на машине, которая не зарегистрирована»...
6 апреля 2021
Спикер Госдумы сообщил о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Билом
Состояние пострадавшей в ДТП с участием блогера Эдварда Билом женщина находится в тяжелом состоянии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Пострадавших несколько, одна из них — наша коллега, сотрудник аппарата Госдумы. Женщина сейчас находится в больнице, состояние ее тяжёлое», — отметил...
6 апреля 2021
Володин пообещал найти меры воздействия на злостных нарушителей ПДД
В связи с резонансным ДТП с участием блогера Эдварда Била в Госдуме намерены усовершенствовать механизм воздействия на «лихачей», сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Необходимо продумать дополнительные меры, чтобы законодательство в этой сфере работало более эффективно», — отметил Володин в...
6 апреля 2021
Пострадавшая в ДТП с блогером Билом остаётся в реанимации
Женщина, пострадавшая в массовой автоаварии в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била, находится в реанимации в состоянии медикаментозного сна. Об этом сообщил адвокат Марии А. Андрей Князев. Ранее по теме: На Эдварда Била заведено уголовное дело из-за ДТП «От аппарата ИВЛ её отключили, но...
5 апреля 2021
На Эдварда Била надели электронный браслет
На виновника дорожно-транспортного происшествия на Садовом кольце в Москве, блогера Эдварда Била надели электронный браслет. Видео 5 апреля опубликовал телеграм-канал «112». На кадрах сотрудник полиции застегивает браслет на ноге блогера. Устройство позволяет контролировать перемещения. По решению...
5 апреля 2021
«Доездился шизик!» — известный блогер стал участником массового ДТП
ДТП в Москве с участием известного российского блогера Эдварда Била, который на огромной скорости влетел во встречный поток на Садовом кольце, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте». "Пока таких «де-Билов»...
2 апреля 2021
Жириновский предложил конфисковывать автомобили у злостных нарушителей ПДД
Законопроект о конфискации автомобилей у пьяных водителей и систематически нарушающих правила дорожного движения (ПДД) намерены в ближайшее время внести в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновски й. «ЛДПР много раз...
2 апреля 2021
В доме задержанного блогера Эдварда Била устроили обыск
Обыск в доме российского блогера Эдварда Била, задержанного после массового ДТП в центре Москвы, провели сотрудники правоохранительных органов. Об этом 2 апреля журналистам сообщил его адвокат Сергей Жорин. По словам юриста, обнаружить что-либо подозрительное в ходе обыска не удалось. Жорин также...
2 апреля 2021
На Эдварда Била заведено уголовное дело из-за ДТП
Уголовное дело заведено в отношении участника ДТП на Садовом кольце в Москве пранкера Эдварда Била, сообщает 1 апреля Mash. Возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека — статья 264...
1 апреля 2021