Москва, 14 июля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Блогеру Эдварду Билу по решению суда ограничат свободу на два года по делу о ДТП на Смоленской площади Москвы, сообщает 14 июля пресс-служба Пресненского суда столицы.

Цитата из видео на YouTube Эдвард Бил

Авария произошла в апреле 2021 года, в результате неё получила тяжкий вред здоровью водитель одного из автомобилей.

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Приговором суда Биль (настоящая фамилия блогера) признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы и запрета на деятельность, связанную с управлением транспортным средством, сроком на три года.

ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Блогер, управляя автомобилем Audi, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen. В результате ДТП серьёзно пострадала Мария Артемова.

Как сообщало ИА REGNUM, гособвинение попросило назначить два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу, который в апреле 2021 года оказался виновником массовой автоаварии в центре Москвы.