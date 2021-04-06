Москва, 6 апреля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В связи с ДТП с участием блогера Эдварда Била лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Генпрокуратуру проверить московское управление ГИБДД, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

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Миронов обратил внимание на то, что Бил «ездит на машине, которая не зарегистрирована», имеет сотни неоплаченных штрафов.

«Натыканные где надо и не надо камеры и сколько получает каждый человек штрафов, а здесь наплевательское отношение. Не надо быть большим пророком, ясновидящим, чтобы понимать, что он откупался, давал взятки, иных оснований, почему этот господин ездил безнаказанно, нет», — заявил Миронов.

«В этой связи у Генеральной прокуратуры должны быть очень серьезные основания проверки работы в том числе московского ГИБДД, потому что это беспредел», — подчеркнул парламентарий.

В связи с резонансным ДТП с участием блогера Эдварда Била в Госдуме намерены усовершенствовать механизм воздействия на «лихачей», сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.