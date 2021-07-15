Москва, 15 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В отношении блогера Эдварда Била вынесен странный приговор, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Цитата из видео на YouTube Одна из пострадавших машин после столкновения с Audi Эдварда Била

«Странный приговор вынесен в отношении Эдварда Била. Как минимум странный», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что гражданин сознательно нарушал все мыслимые нормы и правила, гонял с космической скоростью по московским улицам на незарегистрированном автомобиле-призраке, не раз подвергал опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения, чем, собственно, неприкрыто гордился как способом немалого заработка. Наконец, спровоцировал страшное ДТП на Смоленской площади, в результате Мария Артёмова получила серьёзные травмы, от которых не может оправиться до сих пор.

«И что? За все «подвиги» — два года ограничения свободы? Запрет на выезд из Москвы и области? Особенно доставило лишение блогера прав. Это его когда-то останавливало? В общем, несоразмерность приговора содеянному блогером откровенно зашкаливает», — подчеркнул Нилов.

Он поддерживает намерение прокуратуры Москвы обжаловать слишком мягкое наказание Билу и надеется на удовлетворение апелляционных требований ведомства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, блогеру Эдварду Билу по решению суда ограничат свободу на два года по делу о ДТП на Смоленской площади Москвы, такое решение принял Пресненский суд Москвы накануне, 14 июля. Гособвинение попросило назначить два года ограничения свободы блогеру.