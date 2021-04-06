Москва, 6 апреля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В связи с резонансным ДТП с участием блогера Эдварда Била в Госдуме намерены усовершенствовать механизм воздействия на «лихачей», сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Необходимо продумать дополнительные меры, чтобы законодательство в этой сфере работало более эффективно», — отметил Володин в ТГ-канале.

«Обсудив с экспертами и профессиональным сообществом, мы постараемся выйти на принятие решений и в отношении тех, кто систематически нарушает ПДД, множа их сотнями, а в итоге гибнут люди», — пообещал спикер Госдумы.

Он также обратил внимание на то, что до конца июня в приоритетном порядке парламентарии планируют рассмотреть вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария, виновником которой стал пранкер Бил, произошла 1 апреля в центре Москвы. Бил за рулём спортивного автомобиля Audi на высокой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen, за рулём которого находилась женщина.