Москва, 6 апреля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Состояние пострадавшей в ДТП с участием блогера Эдварда Билом женщина находится в тяжелом состоянии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница

«Пострадавших несколько, одна из них — наша коллега, сотрудник аппарата Госдумы. Женщина сейчас находится в больнице, состояние ее тяжёлое», — отметил Володин в ТГ-канале

Ситуации, когда водитель систематически совершает правонарушения и не несет наказания до момента, пока не пострадают люди — недопустимы, считает спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария, виновником которой стал пранкер Бил, произошла 1 апреля на Садовом кольце в центре Москвы. Бил за рулём спортивного автомобиля Audi на высокой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen, за рулём которого находилась женщина.