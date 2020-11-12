Террористическая атака в Вене 2 ноября 2020 года
Не разбираясь в мотивах террористов, бесполезно увещевать культурой
Серия терактов, прокатившихся по Европе в последнее время, может быть связана не столько с вызывающими карикатурами, сколько с ситуацией в Нагорном Карабахе. Как это обосновать, демонстрирует обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Хотя, разумеется, большая часть СМИ подхватила «карикатурную» версию...
12 ноября 2020
Лидеры Евросоюза обсудят борьбу с исламистским терроризмом — Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры по проблеме исламистского терроризма с лидерами других европейских государств. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает Reuters. Во вторник, 10 ноября, Макрон встретится с федеральными канцлерами Германии и Австрии Ангелой Меркель и...
9 ноября 2020
Главу контрразведки Вены уволили
Об отставке главы управления контрразведки федеральной земли Вена сообщил 6 ноября журналистам начальник полиции Вены Герхард Пюрстль. Это произошло на фоне теракта 2 ноября 2020 г. в австрийской столице. Глава ведомства, как отмечает Пюрстль, уволился по собственной инициативе. Как ранее сообщало...
6 ноября 2020
Угроза теракта: полиция Швеции приведена в состоянии повышенной готовности
Полиция Швеции сочла необходимым ввести режим повышенной готовности в связи с возрастающими рисками террористической атаки. Целью данной меры станет повышение оперативных возможностей реагирования при угрозе теракта. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Решение, принятое сутками ранее...
6 ноября 2020
Канцлер Австрии позвонил Путину
Телефонные переговоры российского президента Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастиана Курца состоялись вечером 5 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе переговоров, состоявшихся по инициативе Вены, «Курц выразил признательность за поддержку и соболезнования народу Австрии...
5 ноября 2020
Половина задержанных по делу о теракте в Вене оказалась с судимостью
Больше половины тех, кто был задержан по делу о теракте в Вене (2 ноября 2020 г.) уже имеют судимость, сообщил 5 ноября журналистам австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер. По его словам, по делу о теракте задержаны 15 человек, проведено 18 обысков. Причём четыре человека уже имеют...
5 ноября 2020
В посольстве не подтвердили задержание граждан РФ по делу о теракте в Вене
В посольстве России в Австрии пока не могут подтвердить информацию о том, что среди задержанных по делу о теракте в Вене есть граждане России. Об этом 5 ноября заявили в дипмиссии. Читайте также: По делу о теракте в Вене задержали выходцев из России «В контактах посольства с представителями...
5 ноября 2020
Курц заявил о недостатке правовых средств для противодействия экстремистам
Власти Австрии в будущем будут стараться не допустить существования радикальных структур, которые действуют против государства и конституции. Об этом сегодня, 5 ноября, в послании Национальному совету Австрии заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Читайте также: По делу о теракте в Вене задержали...
5 ноября 2020
По делу о теракте в Вене задержали выходцев из России
Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть граждане нескольких стран, в том числе России. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 4 ноября начальник полиции Вены Герхард Пюрстль. «Расследование продолжается, — отметил начальник полиции Вены. — Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных». По...
4 ноября 2020
Устроивший теракт в Вене действовал в одиночку — глава МВД Австрии
Стрелявший в Вене злоумышленник действовал в одиночку, об этом рассказал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер со ссылкой на свидетелей теракта. По его словам, следователи изучили видеозаписи, которые были предоставлены полиции свидетелями и очевидцами происшествия. «Мы смогли установить...
4 ноября 2020
Власти Словакии усилили меры безопасности после теракта в Вене
Меры безопасности усилены на территории Словакии в связи с терактом в австрийской столице Вена, передает Словацкое телевидение со ссылкой на главу МВД республики Романа Микулеца. По словам министра, власти начали действовать сразу же после поступления первых сообщений из Австрии. Он также...
4 ноября 2020
Выходцы из Косово приняли участие в устранении террориста в Вене
Министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла 3 ноября в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявила, что в задержании и устранении террориста в Вене приняли участие трое полицейских косовского происхождения. Как сообщает албанское новостное...
3 ноября 2020
Власти Италии обещают усилить контроль на границах
Контроль на границах Италии будет усилен, заявили представители МВД страны во вторник, 3 ноября. К «более интенсивным контрольным мероприятиям» привлекут и армию. Решение принято в связи с террористическими атаками в Ницце и Вене в конце октября — начале ноября 2020 года
3 ноября 2020
«Проблема ислама» будет обсуждаться на саммите ЕС – канцлер Австрии
Противодействие терроризму будет обсуждаться на саммите Европейского союза 19 ноября, пишет 3 ноября Die Welt. По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, он поднимет этот вопрос — в связи с терактом, произошедшим накануне, 2 ноября, в столице Австрии. Австрийский канцлер заявил, что назрело...
3 ноября 2020
ИГ* взяло ответственность за теракт в Вене
Ответственность за теракт в Вене (2 ноября) взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 3 ноября France 24. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли и 22 получили ранения в результате серии нападений в Вене 2 ноября. Первая...
3 ноября 2020
Сальвини после теракта в Вене призвал закрыть границы ЕС для мигрантов
Евросоюзу нужна «нулевая толерантность в отношении фанатиков-исламистов», написал на своих страницах в социальных сетях во вторник, 3 ноября, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини. Режим «принятия всех» (мигрантов) должен быть немедленно отменен, отметил политик, комментируя террористическую...
3 ноября 2020
Из-за терактов в Вене и Ницце пограничный контроль Италии ужесточён
Об усилении Италией контроля на границе с Австрией сообщает 3 ноября ANSA. Такое решение принято итальянскими властями в связи с терактами во французском городе Ницце (29 октября 2020 г.) и в Вене (2 ноября 2020 г.). Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате теракта в Ницце погибли три человека, а...
3 ноября 2020
Премьер-министр Черногории осудил теракт в Австрии
Премьер-министр Черногории Душко Маркович решительно осудил теракт в Вене. В своей публикации в социальной сети 3 ноября он написал, что Черногория солидарна с Австрией и выражает соболезнования гражданам «дружественного государства». «Вместе мы должны противостоять атакам и покушениям на основные...
3 ноября 2020
МИД Косово осуждает убийство прохожих террористами в Вене
Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 3 ноября выступила с осуждением произошедшего днем ранее в Вене теракта, в ходе которого были убиты пятеро человек и ранены еще 22. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава МИДД Косово выразила соболезнования...
3 ноября 2020
Во время теракта в Вене была ранена гражданка Словакии
О ранении гражданки Словакии во время теракта в Вене (2 ноября) пишет 3 ноября «Правда». По словам главы департамента печати и информации словацкого МИД Юрая Томагу, гражданку Словакии доставили в одну из больниц австрийской столицы, ранена она не опасно. Словацкий дипломат добавил, что его...
3 ноября 2020