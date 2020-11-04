Братислава, 4 ноября, 2020, 06:23 — ИА Регнум. Меры безопасности усилены на территории Словакии в связи с терактом в австрийской столице Вена, передает Словацкое телевидение со ссылкой на главу МВД республики Романа Микулеца.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

По словам министра, власти начали действовать сразу же после поступления первых сообщений из Австрии. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы Словакии находятся в тесном контакте со своими австрийскими коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате теракта в Вене, который произошел в ночь со 2 на 3 ноября, погибли пять человек и еще 22 получили ранения. Одному из подозреваемых в совершении преступления удалось скрыться. Власти Австрии обратились к Боснии и Герцоговине с просьбой оказать помощь в расследовании случившегося.