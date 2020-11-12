Вена, 12 ноября, 2020, 04:23 — ИА Регнум. Серия терактов, прокатившихся по Европе в последнее время, может быть связана не столько с вызывающими карикатурами, сколько с ситуацией в Нагорном Карабахе. Как это обосновать, демонстрирует обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

Хотя, разумеется, большая часть СМИ подхватила «карикатурную» версию, теракт во Франции случился вскоре после того, как Франция поддержала право армянского народа на свою историческую родину. Следующий теракт в Квебеке и в скором времени в Вене заставляют нас задуматься об отказе поставщиков из Канады и Австрии поставлять комплектующие для турецких беспилотников.

Если эта связь действительно имеет место, то борьба с терроризмом начинает приобретать новое, невиданное до сих пор значение. Так же как и срывание информационных масок с тех, кто покрывает и координирует террористические действия. Читайте статью Михаила Демурина «Теракты в Вене и не только: что мешает борьбе с терроризмом».