Вена, 5 ноября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Власти Австрии в будущем будут стараться не допустить существования радикальных структур, которые действуют против государства и конституции. Об этом сегодня, 5 ноября, в послании Национальному совету Австрии заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

(сс) European People's Party Себастьян Курц

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При этом он подчеркнул, что совершённый в Вене 2 ноября теракт указывает на то, что на сегодняшний день государственные органы страны не всегда обладают нужными правовыми средствами для противодействия экстремистам.

«Нам нужны улучшенные средства в отношении известных опасных лиц», — добавил канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Вене была совершена серия нападений со стрельбой, в том числе у синагоги в центре австрийской столицы. В результате пять человек погибли и 22 получили ранения. Террорист, устроивший атаки, убит, но у австрийских следователей есть подозрение, что он действовал от лица организации. Ответственность за теракт в Вене взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным МВД страны, исполнитель теракта в Вене — 20-летний террорист Куйтим Фейзулай получил в Австрии тюремный срок за попытку вступить в ряды террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и был досрочно освобождён.