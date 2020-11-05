Вена, 5 ноября, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Больше половины тех, кто был задержан по делу о теракте в Вене (2 ноября 2020 г.) уже имеют судимость, сообщил 5 ноября журналистам австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер.

U.S. Department of Defense Арест

По его словам, по делу о теракте задержаны 15 человек, проведено 18 обысков. Причём четыре человека уже имеют судимость за террористическую деятельность, ещё двое — за другие «преступления насильственного характера».

Нехаммер «Ещё двое других были осуждены в Линце за убийство в защиту чести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теракт в Вене 2 ноября был осуществлён в шести точках города. Одного участника убили силовики. Продолжается расследование, задержаны граждане разных стран, включая РФ.