Москва, 5 ноября, 2020, 22:12 — ИА Регнум. Телефонные переговоры российского президента Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастиана Курца состоялись вечером 5 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Себастьян Курц

В ходе переговоров, состоявшихся по инициативе Вены, «Курц выразил признательность за поддержку и соболезнования народу Австрии в связи с жестоким террористическим актом в Вене 2 ноября».

«С обеих сторон подчёркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Курц обсудили ряд других важных вопросов, в том числе ситуацию с пандемией и энергетику.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате теракта в Вене 2 ноября погибли пять человек, включая террориста. Ранения получили 23 человека. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).