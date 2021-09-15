ДТП с участием актёра Михаила Ефремова
Суд отказался смягчить приговор актёру Михаилу Ефремову
Сторона защиты актёра Михаила Ефремова, приговорённого к 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не смогла оспорить решение суда. Просьбу о смягчении приговора Второй кассационный суд общей юрисдикции в ходе заседания 15 сентября не удовлетворил. Читайте также: Актёра Ефремова...
15 сентября 2021
Актёра Ефремова посчитали неспособным приносить пользу обществу
Актёр Михаил Ефремов, который в настоящее время отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, учитывая состояние его здоровья, больше не способен приносить пользу обществу. Такое заявление 15 сентября во Втором кассационном суде, рассматривающем жалобы на приговор актеру, заявил государственный...
15 сентября 2021
Суд смягчил наказание одному из лжесвидетелей по делу Ефремова
Московский городской суд назначил Андрею Гаеву, давшему ложные свидетельские показания по делу актера Михаила Ефремова, штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщили 8 июля в суде. В апреле Пресненский суд Москвы приговорил мужчину к 1,5 годам исправительных работ. «Суд апелляционной инстанции...
8 июля 2021
СМИ: защита Ефремова просит смягчить наказание из-за расстройства психики
Защита российского актёра Михаила Ефремова, осуждённого на 7,5 лет тюрьмы за участие в смертельном ДТП, подала кассационную жалобу на приговор. Об этом сообщает РЕН ТВ. По мнению адвокатов актёра, смягчающие вину обстоятельства суд учёл не целиком: актер занимался благотворительностью, не раз...
23 июня 2021
В сети обсудили подачу Ефремовым кассационной жалобы на свой приговор
Решение актёра Михаила Ефремова подать кассационную жалобу на свой приговор по смертельному ДТП вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 9 февраля в социальной сети Facebook. «Интересно, когда уже перестанут следить за Ефремовым», — написала Светлана С. Многие...
9 февраля 2021
Стало известно местонахождение Михаила Ефремова
Осуждённый за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов находится в Москве в следственном изоляторе «Водник». Об этом сообщил 8 февраля источник РИА Новости. Источник пояснил, что в Москве актёр примет участие в следственных действиях. Он проходит в качестве свидетеля по уголовному делу против...
8 февраля 2021
Жители России перечислили самые запоминающиеся события 2020 года
Внесение поправок в Конституции РФ и День Победы, несмотря на то, что большая часть мероприятий, приуроченных к 9 мая прошла из-за пандемии коронавирусной инфекции в режиме онлайн, стали одними из самых важных событий, которыми жителям России запомнится уходящий 2020 год. Об этом свидетельствуют...
1 января 2021
Названа причина отказа Ефремова от адвоката Алёшкина
Причиной отказа актёра Михаила Ефремова от услуг адвоката Андрея Алёшкина стало нарушение оговорённых правил общения с журналистами. Об этом источник, близкий к семье актёра, рассказал 24 декабря ТАСС. Алёшкин, пояснил собеседник агентства, нарушил договоренности об условиях общения с...
24 декабря 2020
Жители России назвали самые значимые события 2020 года
Внесение поправок в Конституцию РФ и День Победы, несмотря на то, что большая часть мероприятий, приуроченных к 9 мая, прошла из-за пандемии коронавирусной инфекции в режиме онлайн, стали одними из самых важных событий, которыми жителям России запомнится уходящий 2020 год. Об этом свидетельствуют...
22 декабря 2020
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым требует от актера 300 тыс. рублей
Компенсации судебных издержек в размере 300 тыс. рублей потребовал от актера Михаила Ефремова сын погибшего в ДТП с участием артиста — Виталий Захаров. Об этом 11 декабря сообщил представитель потерпевшего Сергей Аверцев. «Мы отправили по почте иск с требованием о компенсации судебных издержек на...
11 декабря 2020
Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП Захарова
Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, написал письмо младшему сыну погибшего в аварии Валерию Захарову, сообщил 9 декабря адвокат Александр Добровинский. По словам юриста, актер передал письмо Валерию, а последний, в свою очередь, адвокату. В письме Ефремов пишет, что «часть его...
9 декабря 2020
Прибывший в колонию Михаил Ефремов помещён на карантин
Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, помещен в карантинное отделение исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Об этом сообщили 2 декабря в региональном УФСИН. Осуждённого этапировали в колонию из СИЗО-3 УФСИН РФ по Белгородской области. По прибытии в исправительное...
2 декабря 2020
Адвокат: Ефремов пока не будет просить Путина о помиловании
Осужденный за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов не будет в 2020 году просить президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщил адвокат артиста Андрей Алешкин. «В этом году мы не будем просить помилования, так как социальное отношение к этому вопросу в обществе еще не созрело», —...
2 декабря 2020
Владелец разбитой Ефремовым машины курьера оценил ущерб в 1 млн рублей
Лизинговая компания «СТОУН — ХХI» понесла ущерб в размере 1 млн рублей из-за разбитой машины курьера Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым. Об этом говорится в апелляционном определении на приговор актёру, сообщает 2 декабря ТАСС. В апелляционной жалобе...
2 декабря 2020
Суд не установил фактов давления на Ефремова со стороны Пашаева
Московский городской суд не выявил фактов оказания давления на ранее осужденного актёра Михаила Ефремова со стороны его бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционное определение. «Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденного и...
2 декабря 2020
Ефремов написал письмо раскаяния
Актер Михаил Ефремов написал супруге Сергея Захарова, погибшего в ДТП, письмо с просьбой о прощении. Об этом 1 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского. «Это письмо нам показалось искренним и человечным», — сказал адвокат. Он считает, что...
1 декабря 2020
Актёра Ефремова перевели из СИЗО в колонию №4 в Белгородской области
Для отбытия наказания актёр Михаил Ефремов, осужденный по уголовному дело о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, переведен из СИЗО в Белгороде в колонию №4 в Белгородской области. Об этом 1 декабря сообщил источник в правоохранительных органах. «Ефремова перевели в колонию для отбытия...
1 декабря 2020
Ефремов будет переведен в колонию 1 декабря – адвокат
Актер Михаил Ефремов, который признан виновным по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, будет после 20-дневного карантина переведен из СИЗО в Белгороде в колонию. Об этом 30 ноября сообщил один из адвокатов актера Андрей Алешкин. «Сегодня последний день в СИЗО-3. Думаю, завтра должны...
30 ноября 2020
Ефремова после карантина переведут в колонию под Белгородом
Срок пребывания на карантине находящегося в СИЗО-3 в Белгороде актера Михаила Ефремова истек и его переводят в ИК-4 в город Алексеевка, в которой ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Об этом 27 ноября сообщил источник в правоохранительных органах, его слова приводит РИА...
27 ноября 2020
Сторона Ефремова удовлетворила все требования семьи Захаровых
Родственники погибшего курьера Сергея Захарова, признанные потерпевшими по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым, отозвали иск о компенсации морального вреда. Об этом сообщили 23 ноября пресс-службе Хамовнического суда Москвы. В суде пояснили, что потерпевшая сторона ходатайствовала об отказе от...
23 ноября 2020