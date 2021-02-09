Москва, 9 февраля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Решение актёра Михаила Ефремова подать кассационную жалобу на свой приговор по смертельному ДТП вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 9 февраля в социальной сети Facebook.

Пресс-служба Пресненского суда Михаил Ефремов с адвокатом Эльманом Пашаевым в зале суда

«Интересно, когда уже перестанут следить за Ефремовым», — написала Светлана С.

Многие пользователи считают приговор, который был вынесен в отношении Ефремова, однозначно справедливым и они бы не хотели, чтобы данное решение суда подвергалось пересмотру.

«За всё в этой жизни надо расплачиваться», — считает Лилия Л.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что жёсткий приговор в отношении Ефремова возник по его собственной вине. Они уверены, что если бы актёр не устраивал из судебного процесса цирк, то итоговое решение могло бы оказаться мягче.

«Ефремов заложник своих ошибок! Если бы он с начал избрал другую тактику и помог сразу семье пострадавших, то и срока бы такого не было! А из-за того, что он заднюю включил, плюс цирк, вот и получил показательно!», — поделился своим мнением Сергей К.

Нашлись и те граждане, которые призвали людей встречать подобные новости более спокойно. Пользователи отметили, что кассационные жалобы — обыденное дело и слишком остро реагировать на них не стоит.

«Судя по комментариям, складывается такое впечатление, что никто никогда не обжалует судебные решения, которыми бывают недовольны. Это кассация, это же нормальное явление», — пишет Дарья М.

Напомним, 9 февраля ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил РИА Новости о том, что актёр Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на свой приговор по смертельному ДТП.