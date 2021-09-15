Москва, 15 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Сторона защиты актёра Михаила Ефремова, приговорённого к 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не смогла оспорить решение суда. Просьбу о смягчении приговора Второй кассационный суд общей юрисдикции в ходе заседания 15 сентября не удовлетворил.

ИА REGNUM Эльман Пашаев и Михаил Ефремов

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«В удовлетворении кассационных жалоб отказано», — говорится в решении коллегии суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный обвинитель заявил, что актёр Михаил Ефремов, учитывая состояние его здоровья, больше не способен приносить пользу обществу. Прокурор не счёл необходимым снижать срок осуждённому.

Напомним, обвинительный приговор актёру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП, которое он устроил в центре Москвы, Пресненский суд Москвы вынес 8 сентября 2020 года. Свою вину в произошедшем артист признал.

В июне 2021 года защита Ефремова подала кассационную жалобу на приговор с просьбой смягчить наказание.