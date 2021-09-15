Москва, 15 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов, который в настоящее время отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, учитывая состояние его здоровья, больше не способен приносить пользу обществу. Такое заявление 15 сентября во Втором кассационном суде, рассматривающем жалобы на приговор актеру, заявил государственный обвинитель.

Dmitry Rozhkov Михаил Ефремов

«Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья», — цитирует РИА Новости прокурора.

Также гособвинитель не считает необходимым снижать срок осуждённому.

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В ходе заседания Ефремов по видеосвязи из колонии заявил, что молится за погибшего по его вине Сергея Захарова, чей образ «никак не покидает» его. Он также рассказал, что перед трагедией его жизнь «дала трещину»:

«Сначала долго болела моя мама, а потом не стало моей театральной мамы — худрука театра «Современник» Галины Волчек, театр перестал для меня существовать… Я всего это не выдержал и стал пить, стал виновником гибели человека», — сказал Ефремов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года защита российского актёра Михаила Ефремова, осуждённого на 7,5 лет тюрьмы за участие в смертельном ДТП, подала кассационную жалобу на приговор с просьбой смягчить наказание.

Напомним, обвинительный приговор Ефремову за смертельное ДТП, которое он устроил в центре Москвы, Пресненский суд Москвы вынес 8 сентября 2020 года.