Белгород, 27 ноября, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Срок пребывания на карантине находящегося в СИЗО-3 в Белгороде актера Михаила Ефремова истек и его переводят в ИК-4 в город Алексеевка, в которой ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Об этом 27 ноября сообщил источник в правоохранительных органах, его слова приводит РИА Новости.

Пресс-служба Пресненского суда Михаил Ефремов в зале суда

«Карантин у Михаила Ефремова был до 27 ноября, после этого его переведут в ИК-4 в городе Алексеевка», — заявил он.

Также источник добавил, что, возможно, актер уже переведен в колонию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что родственники погибшего курьера Сергея Захарова, признанные потерпевшими по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым, отозвали иск о компенсации морального вреда.