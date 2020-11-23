Москва, 23 ноября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Родственники погибшего курьера Сергея Захарова, признанные потерпевшими по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым, отозвали иск о компенсации морального вреда. Об этом сообщили 23 ноября пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

Пресс-служба Пресненского суда Михаил Ефремов во время оглашения приговора

В суде пояснили, что потерпевшая сторона ходатайствовала об отказе от исковых требований. Суд вынес определение об отказе от производства по делу. Адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил, что сторона Ефремова удовлетворила все требования потерпевших.

«Сегодня было заседание, на нем мы констатировали, что все наши требования в полном объеме удовлетворены стороной господина Ефремова», — сказал Добровинский РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, Ефремова приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за «пьяное» ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.