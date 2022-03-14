Расстрел военнослужащих в ЗАТО Горный Забайкалья
В Сети появился фейк о забайкальском срочнике Шамсутдинове
Срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего кровавую бойню в Забайкалье, в Сети выдают за контрактника в Белгороде, который «отказывается воевать с Украиной». О недостоверной информации пишет телеграм-канал «Война с фейками в Забайкалье». Следите за развитием событий в трансляции: «Военная...
14 марта 2022
Одну из жертв срочника Шамсутдинова перевезли в Екатеринбург
Один из пострадавших в результате стрельбы, которую устроил срочник Рамиль Шамсутдинов перевезён в Екатеринбург на реабилитацию. Об этом пишут СМИ. По данным Накануне.Ru, его лечение оплатил один из фондов. Этот гражданин стал одним из двоих выживших в результате стрельбы. Два месяца он пробыл в...
21 июля 2021
Отбывать наказание за расстрел военных Шамсутдинов будет в Тюмени
Срочника Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части ЗАТО Горный (Забайкальский край), этапировали в колонию в Тюмени для отбытия наказания. Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в войсковой части в ЗАТО Горный Забайкальского...
4 июня 2021
Убившего восемь солдат срочника Шамсутдинова этапируют в Тюменскую область
Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, этапирован в Тюменскую область. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил его адвокат Руслан Нагиев. «Рамиля Шамсутдинова этапировали в Тюменскую область для отбывания...
18 мая 2021
Суд рассмотрит жалобы на приговор срочнику Шамсутдинову 21 апреля
Жалобы на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в воинской части в Забайкалье, рассмотрит 21 апреля апелляционный военный суд. Об этом говорится в материалах суда. Ранее в суд поступили три жалобы на приговор Шамсутдинову. Одну подал защитник потерпевших, а две — сторона...
23 марта 2021
Оспорить приговор Шамсутдинову намерены и защита, и потерпевшие
В настоящее время в суд поступило три жалобы на приговор, вынесенный солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову за расстрел сослуживцев в октябре 2019 года. Об этом 10 февраля сообщили во Втором восточном окружном военном суде в Чите. Читайте также: Срочник Шамсутдинов признан виновным в кровавой...
10 февраля 2021
Потерпевшие по делу солдата-срочника Шамсутдинова обжаловали приговор
Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, в октябре 2019 года расстрелявшего сослуживцев, обжаловали приговор. Об этом 29 января сообщил адвокат Сергей Грицко. «Мы подали апелляционную жалобу на приговор», — цитирует его РИА Новости. Он уточнил, что потерпевшие не согласны с мнением...
29 января 2021
Защита учинившего кровавую бойню солдата-срочника обжаловала приговор
Адвокат Равиль Тугушев, который выступил защитником солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, в октябре 2019 года расстрелявшего сослуживцев, назвал несправедливым приговор, вынесенный его подзащитному. Об этом он высказался на своей странице Facebook, заявив о подаче апелляционной жалобы. «Мы считаем...
28 января 2021
Адвокаты срочника Шамсутдинова обжалуют приговор
Защитники солдата-срочника Руслана Шамсутдинова, получившего 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев, считают приговор слишком суровым и будут обжаловать его. Об этом адвокат Руслан Нагиев сообщил 21 января радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что несколько потерпевших совершили...
21 января 2021
Бывший военный рассказал, кто должен быть наказан вместе с Шамсутдиновым
Полковник МВД в отставке Алексей Трифонов в своём телеграм-канале прокомментировал вынесение приговора солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, получившему за расстрел сослуживцев более 24 лет лишения свободы. И рассказал, кто ещё должен был оказаться вместе с ним на скамье подсудимых. По его словам...
21 января 2021
Срочник получил более 24 лет лишения свободы за стрельбу в войсковой части
Более 24 лет лишения свободы в колонии строго режима получил рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в войсковой части, 21 января сообщает ТАСС. Второй Восточный окружной военный суд приговорил подсудимого к 24 годам и шести месяцам лишения свободы. Ранее прокурор попросил...
21 января 2021
Оглашён приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову
Сегодня, 21 января, поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, учинившего кровавую бойню во время сдачи караула в ЗАТО «Горный». Как сообщает ГТРК «Чита», за расстрел сослуживцев суд назначил ему 24 года и 6 месяцев колонии строгого режима...
21 января 2021
В сети обсудили срок, который грозит солдату-срочнику Шамсутдинову
Решение прокуратуры запросить 25 лет лишения свободы для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 19 января в социальной сети Facebook. «Никто...
20 января 2021
Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова хотят лишить свободы на 25 лет
В Забайкалье заканчивается рассмотрение уголовного дела в отношении солдата-срочника Р амиля Шамсутдинова, учинившего кровавую бойню при смене караула. Обвинение попросило суд назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы. Об...
19 января 2021
Гособвинитель запросил для Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
Прокурор попросил суд назначить солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, 25 лет лишения свободы. Заседание суда проходит 19 января во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите. «Наказание назначить путем частичного сложения...
19 января 2021
Забайкалье-2020: провалы, достижения и несостоявшееся Евровидение
Забайкалье является уникальным в своем роде регионом. И не только потому, что стало единственной территорией, которая во время эпидемии коронавируса объявила «сухой закон». Ей еще и с губернатором повезло — Александр Осипов вошел в топ-10 «Губернаторов новой волны». Эпидемия коронавируса В борьбу...
7 января 2021
Срочник Шамсутдинов признан виновным в кровавой расправе над сослуживцами
В Забайкальском крае завершился судебный процесс по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в военной части ЗАТО «Горный». Присяжные в итоге признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября 2019 года при смене караула в...
28 декабря 2020
Простреленную одежду убитых Шамсутдиновым солдат показали в суде
В Забайкальском крае продолжается судебный процесс над солдатам-срочником Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшим своих сослуживцев. Как сообщает zabnews.ru, сегодня, 2 декабря, суду присяжных продемонстрировали вещественные доказательства — несколько мешков с одеждой раненых и убитых солдат. Из...
2 декабря 2020
Шамсутдинов назвал причины расстрела своих сослуживцев в Забайкалье
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в ходе судебного процесса, начавшегося в Чите, назвал причины, по котором он учинил кровавую бойню на территории воинской части ЗАТО. Как сообщает «Забайкальский рабочий», расстрел сослуживцев был связан с нервным срывом, вызванным неуставными отношениями. В...
24 ноября 2020
В Чите начались основные слушания по делу срочника Шамсутдинова
Первое судебное заседание с участием присяжных по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в войсковой части, прошло 23 ноября в Читинском гарнизонном военном суде. Журналистов попросили покинуть зал, сообщает ТАСС. Суд постановил, что заседания будут открытыми, но в зале...
23 ноября 2020