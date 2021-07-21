Екатеринбург, 21 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Один из пострадавших в результате стрельбы, которую устроил срочник Рамиль Шамсутдинов перевезён в Екатеринбург на реабилитацию. Об этом пишут СМИ.

Пуля

По данным Накануне.Ru, его лечение оплатил один из фондов. Этот гражданин стал одним из двоих выживших в результате стрельбы. Два месяца он пробыл в коме, а затем ещё больше года — на больничной койке.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в воинской части на территории Забайкальского края произошла 25 октября 2019 года. Погибли восемь человек. Шамсутдинову суд назначил 24 с половиной года в колонии строгого режима. Срок он отбывает в Тюменской области.