Чита, 21 января, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Полковник МВД в отставке Алексей Трифонов в своём телеграм-канале прокомментировал вынесение приговора солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, получившему за расстрел сослуживцев более 24 лет лишения свободы. И рассказал, кто ещё должен был оказаться вместе с ним на скамье подсудимых.

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По его словам, объективно понятно, что солдата довели до крайней меры неуставными отношениями, возможно, угрозами изнасилования или применения физической силы.

«Был ли у него выбор не стрелять, а, к примеру, сбежать из части и обратиться в следственные органы с заявлением, тот ещё вопрос. Отреагировали бы там на заявление или просто привлекли бы солдата к ответственности за оставление воинской части?» — задаётся вопросами бывший военный.

По словам Трифонова, в любом случае в этом эпизоде виден огромный просчёт и наплевательское отношение к личному составу со стороны непосредственного руководства, замполита и особиста, курировавшего часть.

«Вот они дружным рядком должны бы сидеть вместе с Шамсутдиновым на одной скамье подсудимых и реальные сроки получить за халатность. Потому что гибнуть так глупо в мирное время просто недопустимо. Тем же отцам-командирам родители вручают жизни своих сыновей в надежде, что за ними есть хоть какой-то присмотр. А по факту получаем несколько загубленных жизней», — считает полковник МВД в отставке Алексей Трифонов.

Он тоже считает, что суд проявил снисхождение к Шамсутдинову — содеянное им вполне тянуло на пожизненный срок.

«И, кстати, в отношении одного из выживших после перестрелки — Руслана Мухатова — было возбуждено уголовное дело о «дедовщине» (ст. 335 УК РФ — «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими»), в рамках которого Шамсутдинов и еще ряд солдат признаны потерпевшими. В итоге он был осужден на два года условно», — напомнил Алексей Трифонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 января, поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, учинившего кровавую бойню во время сдачи караула в ЗАТО «Горный». За расстрел сослуживцев суд назначил ему 24 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

Сразу после трагедии, во время которой Шамсутдинов хладнокровно добивал некоторых раненых, срочник вначале признался, что нисколько не жалеет о своём поступке. Позднее солдат написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется.

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