Чита, 21 января, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Сегодня, 21 января, поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, учинившего кровавую бойню во время сдачи караула в ЗАТО «Горный». Как сообщает ГТРК «Чита», за расстрел сослуживцев суд назначил ему 24 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

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Также судом частично удовлетворены исковые требования потерпевших. Рамиль Шамсутдинов должен будет выплатить 9 миллионов 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября 2019 года Забайкалье потрясло страшное событие: при смене караула солдат-срочник взял автомат и расстрелял офицеров и сослуживцев в войсковой части. В результате трагедии погибли восемь человек и еще двое пострадали. Один потерпевший до сих пор находится в коме.

Ранее отмечалось, что расстрел происходил прицельно: Шамсутдинов хладнокровно добивал некоторых раненых, а на допросе вначале признался, что нисколько не жалеет о своём поступке. Позднее солдат написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется.

Трагедии предшествовали каждодневные издевательства, словесные оскорбления и ночные избиения (всё происходило там, где нет камер: в коридоре и туалете). Присяжные в итоге признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. Обвинение просило наказать Шамсутдинова 25 годами колонии.

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