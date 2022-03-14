Чита, 14 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. СрочникаРамиля Шамсутдинова, устроившего кровавую бойню в Забайкалье, в Сети выдают за контрактника в Белгороде, который «отказывается воевать с Украиной». О недостоверной информации пишет телеграм-канал «Война с фейками в Забайкалье».

Цитата канала fake_war_zab Забайкальского срочника Рамиля Шамсутдинова в Сети выдают за контрактника в Белгороде, который «отказывается воевать с Украиной»

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«Больше года назад Рамилю Шамсутдинову был вынесен приговор за расстрел восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае в 2019 году. Но по версии фейкоделов Рамиль — контрактник в Белгороде, который «отказывается воевать с Украиной». Более того, он и его «сослуживцы» устроили бунт! Эта неумелая попытка выдать очередной фейк за правду лишь доказывает, что любую информацию в глобальной сети нужно делить на 10», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в войсковой части в ЗАТО Горный Забайкальского края. Погибли восемь военнослужащих, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. В январе 2021 суд вынес приговор: 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Оспорить его не удалось ни защите, ни потерпевшим. В июне осуждённого этапировали в колонию в Тюмени для отбытия наказания.

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