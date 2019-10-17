Смерть космонавта Алексея Леонова
В Кузбассе почтили память легендарного космонавта Алексея Леонова
В Кузбассе почтили память космонавта, первого человека, вышедшего в открытый космос, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Алексея Леонова, сообщили ИА REGNUM в Кемеровском городском совете народных депутатов. Напомним, Алексей Леонов скончался в Москве 11 октября. Ему было 85 лет...
17 октября 2019
В Мытищах прошла церемония прощания с Алексеем Леоновым: фоторепортаж
На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны в Мытищах простились с дважды Героем Советского Союза, космонавтом Алексеем Леоновым. Церемония прошла при участии роты почётного караула, сообщает 15 октября корреспондент ИА REGNUM. [[[slider-from-18-to-24]]] На церемонии прощания...
15 октября 2019
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек. Среди них —первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, космонавт Борис Волынов, дочь конструктора С ергея Королёва Наталья, передаёт ОТР. Читайте также...
15 октября 2019
В Мытищах проходит церемония прощания с Алексеем Леоновым
В подмосковных Мытищах на военном мемориальном кладбище проходит церемония прощания с легендарным космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым. Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, скончался 11 октября в Москве на 86-м году жизни. Он умер в госпитале имени...
15 октября 2019
Умер космонавт Алексей Леонов: соболезнования и воспоминания — трансляция
Советский космонавт Алексей Леонов умер на 86-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни в госпитале имени Бурденко. Прощание с Леоновым состоится 15 октября. Алексей Леонов известен тем, что в 1965 году впервые в истории человечества вышел в открытый космос. 18 и 19 марта он в...
12 октября 2019
«Мужественный и сильный человек»: губернатор Беглов о космонавте Леонове
Россия «потеряла настоящего героя, чье имя хорошо знают во всем мире». Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи со смертью дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова, скончавшегося на 86 году жизни. Беглов отметил, что на протяжении многих лет...
11 октября 2019
Уходят великие люди: глава Чувашии о смерти Леонова
Алексей Леонов навсегда останется в сердцах своих современников, считает глава Чувашии Михаил Игнатьев. «Уходят Великие люди… На 86 году жизни сегодня ушёл Алексей Леонов», — написал глава республики на своей странице в одной из социальных сетей. Он отметил, что Леонов являлся участником первой...
11 октября 2019
Калужане скорбят в связи с кончиной Алексея Леонова
Искренние соболезнования родным, близким и коллегам в связи с кончиной летчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова выразил губернатор Калужской области, сообщили 11 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. «Ушёл из жизни первый в мире человек, оказавшийся в...
11 октября 2019
Рогозин: Жизнь Алексея Леонова — «это истинно легенда!»
Лучшей памятью об Алексее Леонове должны стать «новые достижения отечественной космонавтики, которой он посвятил свою яркую героическую жизнь». Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в телеграмме соболезнований супруге космонавта Светлане Леоновой. По словам Рогозина...
11 октября 2019
«Время первых»: Жириновский рассказал о встрече с Леоновым
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал о своей встрече с космонавтом Алексеем Леоновым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября. «Алексей Архипович был очень жизнелюбивым человеком, талантливым художником. Я хорошо помню, как он был у нас в Госдуме 12 апреля 2017 г. В тот...
11 октября 2019
Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Леонова — Песков
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова. Об этом Песков сообщил журналистам сегодня, 11 октября. По словам Пескова, Путин хорошо знал Леонова и неоднократно с ним...
11 октября 2019
NASA выразило соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью известного советского космонавта, первого человека, вышедшего в открытый космос Алексея Леонова. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 11 октября, на...
11 октября 2019
Толстой: Леонов навсегда останется легендой
Алексей Леонов был и останется навсегда легендой, уверен вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Плохие новости этой осенью приходят одна за другой. Сегодня не стало Алексея Архиповича Леонова — легендарного космонавта, дважды Героя Советского Союза. Он был и останется навсегда легендой, примером для...
11 октября 2019
Леонов всегда считал себя калининградцем – воспоминания
Советский космонавт Алексей Леонов, несмотря на то, что родился в Кемеровской области, своим родным городом считал Калининград. В 1949 году он пошёл в школу № 21, которой в итоге было присвоено имя первого человека в космосе. Высказывания Леонова сегодня, 11 октября, на своём сайте опубликовала...
11 октября 2019
«Ушел из жизни настоящий герой»: губернатор Ленобласти о смерти Леонова
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденк о высказал глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова, первым в истории человечества совершившим выход в открытый космос. «Ушел из жизни настоящий герой — из тех, чьи имена остаются не...
11 октября 2019
Алиханов о смерти Леонова: «Это утрата для нас всех»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 11 октября, выразил соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова — первого человека, вышедшего в открытый космос. «Жизнь космонавта тесно связана с Калининградом, куда он переехал еще в детстве, в 1947 году. Мы...
11 октября 2019
Губернатор Подмосковья: Леонов был ближе всех к звездам
Соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза, космонавта Алексея Леонова выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Такое сообщение опубликовано 11 октября на странице главы региона в Instagram. «Алексей Архипович, вы были к звездам ближе всех», — написал Воробьев. Он...
11 октября 2019
С Леоновым ушла целая эпоха — Роскосмос
Руководство и коллектив госкорпорации «Роскосмос» выразил глубокие соболезнования родственникам и близким советского космонавта Алексея Леонова, скончавшегося на 86-м году жизни. В их адрес направлена телеграмма с соболезнованиями от имени главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, говорится в сообщении...
11 октября 2019
Космонавт Сураев назвал Алексея Леонова человеком-легендой
Герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов был великим человеком, который первым вышел в открытый космос. Его уход из жизни — невосполнимая потеря, заявил 11 октября Герой России, депутат Государственной думы («Единая Россия»), космонавт-испытатель Максим Сураев. «Для нас он был примером и...
11 октября 2019
Легендарного космонавта Алексея Леонова похоронят 15 октября
Стали известны место и дата прощания с легендарным советским космонавтом Алексеем Леоновым. Церемония прощания состоится 15 октября. Об этом сообщили в Роскосмосе. Читайте также: Космонавт Алексей Леонов умер на 86-м году жизни «Прощание с Алексеем Леоновым состоится во вторник, 15 октября 2019...
11 октября 2019