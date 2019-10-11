Москва, 11 октября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Лучшей памятью об Алексее Леонове должны стать «новые достижения отечественной космонавтики, которой он посвятил свою яркую героическую жизнь». Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в телеграмме соболезнований супруге космонавта Светлане Леоновой.

Aliazimi Алексей Леонов

По словам Рогозина, вся жизнь дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова — «это истинно легенда!».

Он стал первым землянином, вышедшим в открытый космос, с его именем связан проект «Союз-Аполлон», положившей начало международному сотрудничеству в космосе.

«Замечательный художник и великолепный рассказчик, Алексей Архипович много работал с молодежью и внес огромный вклад в популяризацию космонавтики и научных космических исследований», — отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, биография Алексея Леонова стала «ярким примером самоотверженного служения Родине, науке и делу развития космической техники и освоения космического пространства».

Рогозин передал слова сочувствия близким и родственникам Алексея Леонова от имени всех сотрудников Роскосмоса.