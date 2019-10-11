Москва, 11 октября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов был великим человеком, который первым вышел в открытый космос. Его уход из жизни — невосполнимая потеря, заявил 11 октября Герой России, депутат Государственной думы («Единая Россия»), космонавт-испытатель Максим Сураев.

Алексей Леонов

«Для нас он был примером и эталоном даже после ухода из отряда космонавтов», — сказал Сураев.

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По словам космонавта, Леонов всегда знал о проблемах коллег и помогал им. Это был человек-легенда.

«Он всегда был в курсе всех дел, проблем, очень нам помогал», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Леонов скончался 11 октября после продолжительной болезни в госпитале имени Бурденко. Его похороны состоятся 15 октября. Леонов известен первым в истории выходом в открытый космос, это произошло 18 марта 1965 года. В июле 1975 года он руководил стыковкой советского и американского космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон-21».

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