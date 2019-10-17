Кемерово, 17 октября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. В Кузбассе почтили память космонавта, первого человека, вышедшего в открытый космос, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Алексея Леонова, сообщили ИА REGNUM в Кемеровском городском совете народных депутатов.

Кемеровский городской совет народных депутатов В Кузбассе почтили память Алексея Леонова

Напомним, Алексей Леонов скончался в Москве 11 октября. Ему было 85 лет. Он умер после продолжительной болезни в госпитале имени Бурденко.

Читайте также: Космонавт Алексей Леонов умер на 86-м году жизни

«Представители Поста № 1 почтили память Героя, возложив цветы к бюсту Алексея Архиповича на улице Весенней областного центра», — уточнили в Совете.

Отметим, что Алексей Леонов родился в селе Листвянка (сейчас это Тисульский район Кузбасса).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября на Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Читайте также: В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым