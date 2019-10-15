На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны в Мытищах простились с дважды Героем Советского Союза, космонавтом Алексеем Леоновым. Церемония прошла при участии роты почётного караула, сообщает 15 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гроб с телом Алексея Леонова

На церемонии прощания присутствовали родные, друзья и коллеги легендарного космонавтом №11, дважды вышедшим в открытый космос. Проститься с Леоновым пришли министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутат Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия»), первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, космонавт Борис Волынов, американский астронавт Томас Стаффорд. После церемонии прощания гроб с телом космонавта вынесли из зала в сопровождении роты почетного караула.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Алексеем Леоновым

Напомним, как сообщалоИА REGNUM, дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос. Он скончался в госпитале имени Бурденко в Москве 11 октября на 86-м году жизни.