Москва, 11 октября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал о своей встрече с космонавтом Алексеем Леоновым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Instagram.com/zhirinovskiy Владимир Жириновский

«Алексей Архипович был очень жизнелюбивым человеком, талантливым художником. Я хорошо помню, как он был у нас в Госдуме 12 апреля 2017 г. В тот День космонавтики у нас в Малом зале прошла премьера фильма «Время первых» о его выходе в открытый космос. Его долго водили по Госдуме, он посмотрел вместе с нами фильм, но и под конец дня он был очень бодр. И подумать было сложно, что ему за 80, он отлично выглядел», — отметил Жириновский.

Алексей Леонов — это легендарный человек, настоящая история, подчеркнул депутат.

«Он из той эпохи, когда так важно было быть первыми. И он был первым! Самым первым человеком, который соприкоснулся с космическим пространством, а через него и вся наша огромная страна, и целый мир почувствовали свои безграничные возможности в освоении вселенной», — указал парламентарий.

Подвиг Леонова не позволит человечеству забыть о его огромном наследии, заключил он.