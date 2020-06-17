Атака дронов на НПЗ в Саудовской Аравии и последствия
МИД РФ назвал обвинения Ирана в атаке на Saudi Aramco беспочвенными
Аргументы, приведённые в докладе ООН как доказательства виновности Ирана в атаке на объекты Saudi Aramco в 2019 г., слабые, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментируя заявление авторов доклада о том, что надписи на фарси являются одним из подтверждений...
17 июня 2020
СМИ узнали о ракетной атаке на объекты Saudi Aramco
Саудовская Аравия отразила атаку по объектам нефтяной компании Saudi Aramco, пишет 29 января The Wall Street Journal. Уточняется, что несколько дней назад несколько ракет, запущенных по Saudi Aramco, были перехвачены ПВО Саудовской Аравии. Информация получена от источников издания. Напомним...
29 января 2020
В ООН заявили, что еще не нашли виновных в атаке на объекты Saudi Aramco
Расследование ООН, касающееся нападения на предприятия нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, не выявило виновных, но будет продолжено. Об этом 19 декабря на заседании Совбеза ООН по Ирану заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. ДиКарло...
20 декабря 2019
США призвали осудить Иран «за атаки на саудовские НПЗ»
Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре 2019 года требуют привлечения Ирана к ответственности, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт. Об этом 19 декабря сообщает Reuters. «Повреждения на нефтяных объектах указывают на то, что атака была совершена с севера, а не с...
20 декабря 2019
Bloomberg: ООН не нашла фактов причастности Ирана к атакам на Saudi Aramco
Доказательств причастности Ирана к атакам на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco не смогли найти эксперты ООН. Об этом 10 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. В докладе отмечается, что специалисты продолжат...
11 декабря 2019
Министры энергетики США и Саудовской Аравии провели переговоры
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман провел переговоры со своим коллегой из США Риком Перри, об этом 29 октября сообщает агентство SPA. Предметом переговоров была безопасность поставок энергоносителей в глобальном масштабе. В ходе консультаций была рассмотрена роль стран...
29 октября 2019
США провели секретную кибероперацию против Ирана – СМИ
Секретную кибероперацию, направленную против Ирана и являющуюся ответом на серию атак на танкеры Саудовской Аравии, провели США. Об этом 16 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников США. По данным источника, кибероперация прошла в конце сентября...
16 октября 2019
Путин: Россия не дружит «против кого-то»
Теплые, партнерские отношения России с Саудовской Аравией и ОАЭ не означают союза с этими странами против Ирана. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya в преддверии визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ. «Но Россия никогда не дружит с кем‑то против...
14 октября 2019
А включать не пробовали? Почему саудовские ЗРК пропустили удар
Налет на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии можно квалифицировать как беспрецедентное событие, которое заставляет задуматься о необходимости новых подходов к вопросам противовоздушной обороны и нападения с воздуха. В чем состоят особенности этой атаки, заставляющие иначе взглянуть на...
10 октября 2019
Новак считает $50 за баррель справедливой ценой на нефть
О возвращении котировок к уровню 2013−2014 годов, когда за баррель Brent стоил $100 и больше можно забыть. Такое мнение в интервью агентству Reuters высказал министр энергетики РФ Александр Новак. Читайте также: Новак рассказал о кружащих над рынком нефти «чёрных лебедях» По его словам, несмотря на...
7 октября 2019
Чего стоят американские ПВО — кроме миллиардов долларов?
Налет на объекты саудовской нефтяной промышленности ребром поставил вопрос об эффективности противовоздушной обороны, на которую Эр-Рияд затратил многие миллиарды долларов. О том, что означает неспособность, продемонстрированная американскими комплексами Patriot, рассказывает автор ИА...
3 октября 2019
Выгода от атаки на НПЗ для саудитов может превысить потери в разы
Поиск «иранского следа» в невероятной атаке дронов на саудовские нефтяные объекты совершенно затмил тот факт, что атака могла быть выгодна совершенно другим структурам. Почему несколько незаметных на первый взгляд фактов могут скрывать за собой потрясающие следы заказчиков и исполнителей этой атаки...
3 октября 2019
Причастность Ирана к атакам на НПЗ Саудовской Аравии не доказана — Путин
На сегодняшний день никаких доказательств причастности Ирана к нападению на энергообъекты Саудовской Аравии не представлено. Об этом сегодня, 2 октября, выступая на Российской энергетической неделе, которая проходит Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. Также по теме: Борис Джонсон обвинил...
2 октября 2019
Иран усилил меры безопасности на нефтяных объектах страны
Тегеран усилил меры безопасности на своих нефтяных объектах. Об этом сегодня, 2 октября, в ходе Российской энергетической недели, которая проходит в Москве, сообщил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, отметив необходимость «всегда быть очень осторожными». Читайте также: У США есть...
2 октября 2019
Foreign Policy: почему авианосцы больше не могут испугать противников США?
Какая бы причина ни крылась в нерешительном ответе администрации президента США Дональда Трампа на предполагаемый удар Ирана по нефтяным объектам Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября, ясно одно: сегодня США не могут проецировать свою власть в Персидском заливе с помощью авианосных групп так же...
1 октября 2019
Foreign Policy: США стало сложнее проецировать власть в Персидском заливе
США больше не могут проецировать свою власть в Персидском заливе, как прежде, заявил эксперт по геополитике Майкл Моран в статье для издания The Foreign Policy. «Какая бы причина ни крылась в нерешительном ответе администрации президента США Дональда Трампа на предполагаемый удар Ирана по нефтяным...
1 октября 2019
WSJ: Сланцевый бум в США идёт на спад
В США наблюдается ослабевание бума в сфере добычи сланцевой нефти. И это происходит как раз в тот момент, когда значение сланца на мировых рынках достигло максимального уровня после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает T he Wall Street Journal. Читайте также: EIA...
1 октября 2019
Saudi Aramco восстановила добычу до уровня перед атакой 14 сентября
Saudi Aramco заявляет о полном восстановлении уровня добычи нефти до уровня перед атакой дронов, 30 сентября передает агентство Reuters. «К 25 сентября мы смогли восстановить все возможности, которые у нас были до атак», — заявил представитель саудовской государственной нефтяной компании Ибрагим...
30 сентября 2019
Добыча ОПЕК упала до уровня 2011 года после атаки на Saudi Aramco — Reuters
Уровень добычи стран ОПЕК сократился до минимумов 2011 года после нападения на нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии, 30 сентября передает агентство Reuters. По информации агентства, картель из 14 членов добывал в среднем 28,9 млн баррелей в сутки в сентябре, что является самым низким...
30 сентября 2019
В Иране назвали законными действия хуситов против Саудовской Аравии
Йеменское движение хуситов «Ансар Алла» предпринимает действия против Саудовской Аравии в соответствии с законным правом народа Йемена на оборону, заявил 30 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави. «Действия народа Йемена против Саудовской Аравии — это...
30 сентября 2019