Эр-Рияд, 10 октября, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Налет на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии можно квалифицировать как беспрецедентное событие, которое заставляет задуматься о необходимости новых подходов к вопросам противовоздушной обороны и нападения с воздуха. В чем состоят особенности этой атаки, заставляющие иначе взглянуть на возможности беспилотников и крылатых ракет, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Горящая нефть

Результатом налета, за который взяли на себя ответственность йеменские повстанцы-хуситы, стало временное падение добычи нефти в Саудовской Аравии более чем вдвое. Экономические потери огромны, но помимо них немаловажны и потери репутационные. Как БПЛА и ракеты сумели преодолеть мощную и современную систему ПВО Саудовской Аравии?

Те фрагменты, которые были найдены после атаки, говорят об использовании крылатых ракет Quds — это сильно упрощенная иранская копия советской ракеты Х-55. Отсюда делается вывод о причастности Ирана к атаке, что Иран категорически отрицает. Возможно, непосредственное нанесение удара и происходило без участия иранских специалистов, но подготовку атаки без них тяжело себе представить. Ведь нападение было проведено с высочайшей точностью. Удивительным фактом остается то, что расхваленные ЗРК Patriot не смогли отразить удар.

Причин тому может быть несколько. Закупив достаточное число ракетных комплексов, саудиты не оснастили их пропорциональным числом радиолокационных станций и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Таким образом специалисты враждебного лагеря могли просчитать расположение «слепых пятен», над которыми и двигались ракеты и беспилотники. При очаговой системе ПВО обнаружить низколетящие средства военного нападения было крайне трудно, а может быть, и невозможно. Да и вообще — находились ли в состоянии боеготовности ЗРК, на которые была возложена задача по охране?

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «Как хуситы смогли обойти ПВО Саудовской Аравии?».