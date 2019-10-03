Вашингтон, 3 октября, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Налет на объекты саудовской нефтяной промышленности ребром поставил вопрос об эффективности противовоздушной обороны, на которую Эр-Рияд затратил многие миллиарды долларов. О том, что означает неспособность, продемонстрированная американскими комплексами Patriot, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

(сс) Neuwieser ЗРК Patriot

Атакующие беспилотники и крылатые ракеты, как предполагают эксперты, аккуратно обошли шесть дивизионов системы ПРО Patriot, из 25 дронов и крылатых ракет только три не поразили цели. То есть ни одной ракеты не было сбито, точно так же достигли своей цели беспилотники-камикадзе. По мнению американских военных экспертов, все дело в прекрасно спланированной операции, обнаружить которую и нейтрализовать было бы трудно даже в случае, если бы за пультами Patriot находились американские экипажи.

Это интересное мнение заставляет вспомнить российские комплексы ПВО, наследующие своим предшественникам из арсенала СССР. По мысли члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, российские комплексы С-300 или С-400 при поддержке «Панциря С-1» не позволили бы ни одному беспилотнику и ни одной ракете дойти до цели.

Клинцевич добавил, что «саудовцам стоит об этом задуматься». И на самом деле, американский Patriot разрабатывался скорее для перехвата баллистических, а не крылатых ракет, и уж тем более не БПЛА, с помощью которых был нанесен удар. А вот российская эшелонированная система защиты, которую можно построить из предназначенных для перехвата различных целей комплексов, дает возможность надежной обороны, что неоднократно подтверждалось при отражении атак на позиции российских ВКС в Сирии.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Базы США на Ближнем Востоке так же беззащитны, как и НПЗ Эр-Рияда».