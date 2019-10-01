Вашингтон, 1 октября, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В США наблюдается ослабевание бума в сфере добычи сланцевой нефти. И это происходит как раз в тот момент, когда значение сланца на мировых рынках достигло максимального уровня после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Добыча сланцевой нефти

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Так, за первые шесть месяцев 2019 года добыча сланцевой нефти в США выросла всего на 1%, тогда как за аналогичный период прошлого года рост составил 7%. Прирост добычи сланцевой нефти в США в 2018 году составил около 2 млн баррелей в сутки. При этом в 2019 году, по мнению специалистов, данный показатель остановится на отметке в 1,1 млн баррелей в сутки.

Издание отмечает, что если раньше снижение добычи было связано с падением цен на нефть, то теперь дело в снижении производительности уже разведанных скважин. На сегодня преимущество компаний, добывавших рекордное количество нефти при использовании новых технологических приёмов, несмотря на инженерные прорывы, сошло на нет. Как отметил управляющий директор Evercore ISI Джеймс Уэст, компании приближаются к пику физической добычи на месторождениях.

При этом некоторые эксперты не исключают, что сланцевый бум продлится в США вплоть до 2030 года, когда показатель достигнет отметки 14,5 млн баррелей в сутки.

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Напомним, 30 сентября Нефть марки Brent подешевела на 4%, до $59,33 за баррель. Цена упала в ответ на заявление генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы страны. Также давление на нефтяной рынок исходило от общего укрепления американской валюты на рынке Форекс.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня 2019 года управление энергетической информации (EIA) правительства США опубликовало прогноз добычи нефти. Так, планировалось, что нефтяники США будут добывать 8,52 млн баррелей сланцевой нефти в сутки. Наибольший рост добычи прогнозировался в Пермском нефтегазоносном бассейне в Техасе и Нью-Мексико — на 55 тыс. баррелей, до 4,23 млн баррелей в сутки. Ранее министерство энергетики США заявляло о достижении Соединёнными Штатами рекордного уровня нефтедобычи в 11 млн баррелей в сутки.