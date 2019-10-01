Какая бы причина ни крылась в нерешительном ответе администрации президента США Дональда Трампа на предполагаемый удар Ирана по нефтяным объектам Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября, ясно одно: сегодня США не могут проецировать свою власть в Персидском заливе с помощью авианосных групп так же, как они делали это при подобных обстоятельствах на протяжении прошлых десятилетий, пишет Майкл Моран в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

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Не так давно отправка авианосцев или ракетных крейсеров в тот или иной регион могла оказать решающее влияние на события. В 1981 году американский авианосец помешал планам бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи присоединить пролив Сидра к территории Ливии. Тогда были сбиты два ливийских истребителя. В следующем году авианосец оказался у побережья Ливана, что заставило ливанские группировки прекратить огонь против Израиля на достаточно длительное время. В 1996 году бывший президент США Билл Клинтон направил два авианосца в Тайваньский пролив в ответ на провокационные китайские военные учения недалеко от Тайваня. Тогда Пекину пришлось смириться со своим унизительным отступлением, на которое сегодня в КНР указывают, чтобы оправдать наращивание численности военно-морского флота.

Американский авианосец «Авраам Линкольн»

Однако сегодня отправка авианосцев может не оказать такого же воздействия на потенциальных противников, как в прошлом. Частично это связано с тем, что США лишились подавляющего технологического преимущества, которым они пользовались на протяжении десятилетий. Появились новые классы тихих дизельных подводных лодок и новые разработки в области минных и торпедных технологий, поэтому операции вблизи береговых линий потенциального противника стали более опасными, чем в прошлом. В результате этого американские авианосцы рискуют оказаться в пределах досягаемости вражеских сил.

Особую опасность представляют российские и китайские системы воспрещения действий противника в зоне ответственности, в частности китайские противокорабельные баллистические ракеты «Дунфэн-21». Максимальный радиус действия «Дунфэн-21» составляет 1 тыс. 700 км, что намного превосходит дальность полёта всех американских боевых самолётов, которые в настоящий момент находятся на палубах авианосцев. Отправка авианосцев в Тайваньский пролив, например, для демонстрации поддержки демократических сил в Гонконге, может привести к катастрофе.

У Ирана пока нет таких же продвинутых вооружений, как у Китая. Тем не менее иранская противокорабельная ракета «Нур» может представлять опасность на расстоянии в 120 километров. В 2016 году вблизи Йемена, по-видимому, йеменские хуситы использовали эти ракеты против американского миноносца USS Mason. Комбинации из противокорабельных ракет «Нур» и быстрых патрульных катеров оказалось достаточно для того, чтобы США держали авианосец «Авраам Линкольн» подальше от Персидского залива на фоне обострившейся этим летом напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Tasnim News Agency Cерийная иранская крылатая противокорабельная ракета Noor

Это важно для американских военных стратегов. Даже несмотря на то, что, с точки зрения военных США, Иран обладает второсортными вооружёнными силами, возможности Вашингтона сильно ограничены. Трампу придётся ограничиться надводными военными кораблями и подводными лодками, оснащёнными крылатыми ракетами большой дальности, военными самолётами, расположенными на базах ненадёжных ближневосточных союзников, или стратегическими бомбардировщиками. Военно-морская авиация, которая со времён Второй мировой войны была главным оружием в арсенале США при подобных обстоятельствах, неожиданно оказалась практически бесполезной.

«В ВМС США до сих пор не видят то, что авианосцы могут потерпеть поражение на поле боя, поскольку их могут уничтожить, повредить или сдержать от выполнения миссии», — заявил лейтенант ВМФ США Джефф Вандененгель в своей статье, опубликованной в журнале Военно-морского института США два года назад.

Возможно, в ВМС США всё-таки видят проблему. В конце концов, авианосец «Авраам Линкольн», на палубе которого расположено 90 самолётов, в том числе F/A-18, с мая 2019 года держится на расстоянии около 300 километров от побережья Омана. Боевой радиус действия F/A-18 оставляет всего 720 километров. В лучшем случае F/A-18 сможет едва долететь до восточного побережья Ирана и вернуться обратно, не говоря уже о том, чтобы достигнуть военно-морские базы Ирана в Персидском заливе.

Взлет американского F/A 18 с палубы авианосца

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Пройдут годы, прежде чем Соединённые Штаты смогут восстановить своё прежнее военно-морское господство — годы, в течение которых Китай, Россия и другие страны могут ещё больше расширить возможности своих систем воспрещения действий противника в зоне ответственности.

Некоторые надеются на скорое развёртывание на авианосцах F-35C Lightning II (радиус действия которого составит около 2 тыс. километров). Но до этого пока далеко. К тому же из-за ошибок в планировании лишь один из 11 крупных авианосцев США, уже введённых в эксплуатацию или находящихся на стадии строительства, способен принять на палубу новый F-35 Lightning II. Речь идёт об авианосце «Авраам Линкольн». В ВМС США надеются на то, что к 2020 году другие авианосцы также получат возможность эксплуатировать самолеты-невидимки дальнего радиуса действия. А до тех пор США стоит остерегаться любого бряцания оружием, связанного с использованием авианосцев, это просто небезопасно.