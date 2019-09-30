Эр-Рияд, 30 сентября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Saudi Aramco заявляет о полном восстановлении уровня добычи нефти до уровня перед атакой дронов, 30 сентября передает агентство Reuters.

Saudiaramco.com Пульт управления буровой установкой

«К 25 сентября мы смогли восстановить все возможности, которые у нас были до атак» , — заявил представитель саудовской государственной нефтяной компании Ибрагим аль-Буайнайн.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии был атакован дронами. На НПЗ произошел взрыв и пожар.

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