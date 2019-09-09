Нападение на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову
Казахстанские дипломаты посетили обвиняемого в нападении на Эллу Памфилову
Казахстанские дипломаты провели встречу с Бахытом Карабалаевым, обвиняемым в нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову. Об этом 9 сентября сообщил глава пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров. По его словам, после заседания Басманного суда, на котором обвиняемому была избрана мера...
9 сентября 2019
МИД Казахстана подтвердил гражданство напавшего на Эллу Памфилову
Обвиняемый в нападении на главу Центризбиркома России Эллу Памфилову является гражданином Казахстана. Об этом 9 сентября сообщил руководитель пресс-службы МИД республики Айбек Смадияров. «7 сентября был задержан гражданин Казахстана Бахыт Карабалаев 1983 года рождения. Он подозревается в нападении...
9 сентября 2019
Суд арестовал напавшего на дом Эллы Памфиловой
Басманный суд Москвы на заседании в понедельник, 9 сентября, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Бахыта Карабалаева, обвиняемого в нападении на дом главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой. Судья Наталия Дударь удовлетворила соответствующее ходатайство следователя и...
9 сентября 2019
Напавший на Эллу Памфилову признал свою вину
Задержанный по подозрению в совершении нападения на главу ЦИК России Эллу Памфилову, признался в преступлении и рассказал о его подробностях, сообщается 9 сентября на официальном сайте Следственного комитета РФ. Злоумышленник утверждает, что выбрал дом Памфиловой случайно, так как он располагался...
9 сентября 2019
Следователи предъявили обвинение подозреваемому в нападении на Памфилову
Следственный комитет РФ предъявил обвинение подозреваемому в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову мужчине, сообщила 9 сентября пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. По ее словам, в суд поступило ходатайство о заключении под стражу Бахыта Карабалева, обвиняемого в совершении...
9 сентября 2019
Памфилова рассказала, что была готова предоставить напавшему еду и работу
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предоставить еду и работу напавшему на нее человеку, постучи он в дверь. «Если бы человек просто пришел бы, когда я была дома, позвонил, постучался в дверь, если он просто был такой...
9 сентября 2019
Нападение на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову: все новости
6 сентября ночью в подмосковной Истре было совершено нападение на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой. Неизвестный через окно проник внутрь дома, несколько раз ударил хозяйку электрошокером и скрылся. По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело о разбое. Его расследование взято на...
7 сентября 2019
Следователи допрашивают подозреваемого в нападении на Памфилову
Следователи допрашивают подозреваемого в нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой, сообщила 7 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко. «В настоящее время по поручению следствия сотрудниками полиции задержанный доставлен на допрос...
7 сентября 2019
Полиция задержала подозреваемого в нападении на главу ЦИК Памфилову
Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову задержан. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел. По данным полиции нападавший — уроженец Туркестана. Другие подробности пока не приводятся. Как ранее сообщало ИА...
7 сентября 2019
«Ты же мужик!» — Турецкий назвал хамством нападки Навального на Памфилову
Народный артист РФ, основатель и руководитель группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий считает хамскими и недостойными нападки блогера Алексея Навального на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя реакцию Навального на информации о совершённом на Памфилову нападении...
7 сентября 2019
Путин позвонил Памфиловой, чтобы выразить ей поддержку, сообщили в Кремле
Президент России Владимир Путин позвонил главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой, чтобы выразить ей поддержку после нападения на её дом неизвестного злоумышленника, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Владимиру Путину было доложено об инциденте...
6 сентября 2019
Прокуратура передала дело о нападении на Памфилову в Следственный комитет
Генеральная прокуратура России приняла решение передать уголовное дело о нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ведение Следственного комитета. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе надозорного ведомства. «По решению генерального прокурора России Юрия Чайки...
6 сентября 2019
Памфилова пожелала всем своим оппонентам здоровья и благополучия
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что она желает здоровья всем тем, кто ее критикует и недоволен её работой на посту главы Центроизбиркома. Соответствующее заявление она сделала в интервью журналистам сегодня, 6 сентября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным...
6 сентября 2019
Памфилова защитилась стулом и громкой руганью
Глава ЦИК Элла Памфилова раскрыла детали нападения злоумышленника, который пытался поразить ее электрошокером. Подробности ночного проишествия она сообщила телеканалу «Россия 24». По словам главы Центризбиркома, нападавший — гибкий и высокий мужчина. При этом Памфилова полагает, что оказалась...
6 сентября 2019
Памфилова описала напавшего на нее мужчину
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова описала внешность напавшего на нее злоумышленника. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 6 сентября, в эфире телеканала «Россия 24». По словам Памфиловой, нападавший был в перчатках и маске. По мнению главы ЦИК, он был молод...
6 сентября 2019
Памфилова решила не просить себе охрану после нападения
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не будет просить себе государственной охраны после инцидента, связанного с нападением на нее в её доме. Соответствующее заявление она сделала журналистам сегодня, 6 сентября. Напомним, что, по данным полиции, неизвестный минувшей ночью...
6 сентября 2019
Дело о нападении на Памфилову передадут в СКР
Материалы уголовного дела о разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой будут переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Такую задачу перед надзорным ведомством поставил Председатель Следственного комитета России...
6 сентября 2019
Путин извещен о нападении на Памфилову
Российский президент Владимир Путин проинформирован о нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову. Об этом сообщил 6 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путину доложено о нападении на Памфилову, подтвердил представитель Кремля. Как сообщало ИА REGNUM...
6 сентября 2019
СКР о версии нападения на Памфилову — профессиональная деятельность
Нападение на дом председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой из-за её профессиональной деятельности является одной из версий преступления. Об этом заявила 6 сентября официальный представитель СК России Светлана Петренко. По её словам, следователи тщательно проверят все возможные версии...
6 сентября 2019
Миронов настаивает на госохране Памфиловой перед выборами
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на обеспечении главе ЦИК РФ Элле Памфиловой государственной охраны, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября. «Считаю, что ей и другим членам Центризбиркома должна быть немедленно обеспечена государственная охрана. Недопустимо...
6 сентября 2019