Москва, 9 сентября, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ предъявил обвинение подозреваемому в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову мужчине, сообщила 9 сентября пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

По ее словам, в суд поступило ходатайство о заключении под стражу Бахыта Карабалева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября неизвестный в маске проник в дом Эллы Памфиловой в подмосковном городском округе Истра и неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 7 сентября правоохранители задержали подозреваемого, им оказался уроженец Туркестана.

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